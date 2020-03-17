Спецслужба ШАБАК начала отслеживать передвижение заразившихся коронавирусом в Израиле

Общая служба безопасности Израиля (спецслужба ШАБАК) с 17 марта начала отслеживать перемещения тех граждан еврейского государства, у кого подтверждено заражение новым коронавирусом, сообщила пресс-служба ведомства.

«17 марта 2020 года правительство Израиля поручило ШАБАК использовать продвинутые технологические возможности для поддержания национальных усилий по сдерживанию распространения нового коронавируса», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Глава спецслужбы Надав Аргаман отметил, что «полученная информация не будет храниться в базах данных службы», а участвовать в обработке данных будет «ограниченное количество сотрудников».

Газета «Едиот ахронот» сообщает во вторник, что ШАБАК будет отслеживать по мобильным телефонам перемещение подтвержденных зараженных коронавирусом до момента их госпитализации или изоляции, но эта технология не будет применяться для контроля за находящимися на карантине.

ШАБАК будет определять телефоны лиц, которые находились с носителем на дистанции потенциальной передачи вируса, после чего им немедленно будут направлены уведомления о необходимости прохождения двухнедельного карантина и прохождения теста на вирус. Разрешение на применение передовых технологий для сдерживания распространения коронавируса ШАБАК получила сроком на 30 дней.

В субботу власти Израиля запретили собрания с участием более 10 человек.

Кроме того, в стране закрыты университеты и большинство школ, а все въезжающие в страну должны проходить двухнедельный карантин.

В понедельник окружной суд Иерусалима принял решение в связи с ситуацией с коронавирусом перенести с 17 марта на 24 мая первое заседание по трем делам и.о. премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по обвинению в злоупотреблениях и коррупции.

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