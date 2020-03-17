Индексы Мосбиржи и РТС перешли к росту

Индексы Мосбиржи и РТС на открытии торгов показали снижение на 0,2-1%, однако затем перешли к росту, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 10:05 мск, индекс Мосбиржи растет на 0,9%, до 2287,7 пункта, РТС – на 0,6%, до 972,5 пункта, передает ТАСС.