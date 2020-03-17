В России возобновили дело о похищении Ярошенко спецслужбами Либерии и США

Следственные органы России возобновили производство по уголовному делу о похищении летчика Константина Ярошенко спецслужбами Либерии и США, сообщила его супруга Виктория.

По ее информации, дело о похищении ее мужа было возбуждено в 2015 году, однако в конце 2017 года расследование приостановили.

«Сейчас дело возобновлено. Меня вызывали в следственные органы», – передает РИА «Новости» слова Ярошенко.

Она добавила, что теперь по документам она является потерпевшей по данному делу. Ранее потерпевшей проходила мать Ярошенко Любовь, но она скончалась в мае 2017 года.

Ранее российский летчик рассказал, как его пытали американцы.

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