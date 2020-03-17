Судно проекта «Морской старт» прибыло в Приморье из США

Отправившееся из США в конце февраля сборочно-командное судно плавучего космодрома «Морской старт» прибыло в порт Славянка в Приморье.

Судно пришло в Славянку в 8.33 местного времени (1.33 мск), передает РИА «Новости» со ссылкой на сайт мониторинга движения судов marinetraffic.com.

Ранее сообщалось, что судно Xin Guang Hua со стартовой платформой Odyssey проекта «Морской старт» прибудет из США в Россию 26 марта.

Напомним, «Морской старт» законсервирован с 2014 года из-за ухудшения отношений Москвы и Киева – с космодрома запускали российско-украинские ракеты «Зенит». S7, выкупив его в 2016 году, пыталась реанимировать проект. Роскосмос предложил запускать с космодрома новую ракету «Союз-5».

28 февраля сборочно-командное судно Sea Launch Commander плавучего космодрома «Морской старт» вышло из порта Лонг-Бич.

По словам гендиректора Славянского судоремонтного завода, заключенный с S7 договор сроком на один год предусматривает ремонт платформы и ее стоянку до тех пор, пока компания не найдет себе базовый порт или не построит его.

Отметим, что вопрос о перебазировании проекта на Дальний Восток уже рассматривался в 2013 и 2015 годах. Последний, 36-й по счету, пуск был произведен с «Морского старта» в 2014 году.

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