Названа дата прибытия в Россию стартовой платформы Odyssey

Гонконгское транспортное судно Xin Guang Hua со стартовой платформой Odyssey проекта «Морской старт» прибудет из США в Россию 26 марта, следует из информации, доступной на специализированном сайте мониторинга движения судов.

По данным сайта vesselfinder.com, Xin Guang Hua с Odyssey прибудет в порт Славянка (Приморский край) 26 марта в 14.00 по местному времени (7.00 мск). Судно пока еще находится в США, передает РИА «Новости».

Напомним, «Морской старт» законсервирован с 2014 года в связи с ухудшением отношений Москвы и Киева – с космодрома запускали российско-украинские ракеты «Зенит». S7, выкупив его в 2016 году, пыталась реанимировать проект. Роскосмос предложил запускать с космодрома новую ракету «Союз-5».

28 февраля сборочно-командное судно Sea Launch Commander плавучего космодрома «Морской старт» вышло из порта Лонг-Бич.

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