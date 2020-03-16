Космические пуски массово перенесли из-за коронавируса

Из-за распространения коронавируса приостановлена подготовка к запускам ракет в Гвианском космическом центре (ГКЦ), сообщили в компании-операторе космодрома Arianespacе.

В начале марта первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован во Французской Гвиане, что впервые привело к массовому переносу космических пусков из-за пандемии, передает РИА «Новости».

«Из-за пандемии Covid-19 ... все текущие кампании по подготовке запуска ракет в Гвианском космическом центре во Французской Гвиане приостановлены. Подготовки к стартам возобновятся, как только условия это позволят», – говорится в релизе.

Цель этих исключительных мер, как отмечается в релизе, состоит в том, чтобы защитить здоровье сотрудников и местного населения.

Источник сообщил, что перенос пусков коснется старта европейской ракеты Vega с группой спутников, который планирвоался 24 марта, а также пуска российского «Союза-СТ-А» с эмиратским аппаратом Falcon Eye-2, который должен был состояться 14 апреля.

Следующий пуск «Союза» намечен на вторую половину мая с французским спутником CSO-2. Он, вероятнее всего, тоже будет сдвинут. Специалисты законсервируют ракеты и разгонные блоки «Фрегат», вернутся в Россию.

До этого руководитель Института космической политики Иван Моисеев в комментарии газете ВЗГЛЯД предположил, что из-за распространения коронавирусной инфекции помимо пуска космического аппарата «ЭкзоМарс» могут перенести и запуск российских «Союзов» с космодрома Куру.

Ранее Роскосмос из-за нового коронавируса отменил приглашение СМИ на запуск 9 апреля с Байконура очередной экспедиции на МКС.