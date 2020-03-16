Грузия закрывает границы для всех иностранцев

Власти Грузии приняли решение в контексте борьбы с коронавирусом закрыть въезд в страну для всех иностранных граждан с нуля часов 18 марта, заявил министр иностранных дел Давид Залкалиани, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Это решение принято во время очередного заседания специального координационного совета под руководством премьер-министра Георгия Гахария.

Напомним, что с 16 марта Грузия решила временно остановить въезд для граждан России. При этом тем гражданам России, которые захотят покинуть Грузию, никаких препятствий создаваться не будет.

На данный момент в Грузии 33 человека заболело коронавирусом. Предполагается, что один вылечившийся будет выписан 16 марта и пройдет недельный курс изоляции в домашних условиях.

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