Российский рынок акций открылся падением индексов

Индекс Мосбиржи на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 3,15%, до 2243,1 пункта.

Индекс РТС уменьшился на 1,83% и составил 973,5 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

Затем индексы ускорили снижение. Так, по данным на 10:05 мск, индекс Мосбиржи опустился до 2224,08 пункта, что на 3,98% ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Индекс РТС падает на 4,2%, до 949,9 пункта, передает ТАСС.

Между тем акции «Аэрофлота» на Мосбирже упали на 7,7% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигли 68,26 руб. за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 10:02 мск. К 10:10 мск акции авиаперевозчика замедлили падение и торговались на уровне 68,9 руб. за бумагу (-6,8%).