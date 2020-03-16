Богатейшие люди мира с начала года потеряли 1 трлн долларов

Состояние богатейших людей в мире с начала 2020 года сократилось в совокупности почти на 1 трлн долларов, сообщает Bloomberg.

Опасения за быстрое распространение коронавируса оказывает сильное влияние на мировые рынки.

Биржи США в прошедший четверг потеряли 9,5-10%, а биржи Европы обрушились на 11-16,6% после заявления Дональда Трампа о введении 30-дневного запрета на въезд в США из Европы из-за коронавируса.

«В четверг 500 самых богатых людей мира потеряли 331 млрд долларов, что стало крупнейшим однодневным падением за всю восьмилетнюю историю Bloomberg Billionaires Index (BBI). Это подтолкнуло общий годовой убыток к 950 млрд долларов», – отмечает агентство.

Таким образом, с начала года самые богатые люди мира потеряли 16% совокупного собственного капитала. Так, глава французской LVMH Бернар Арно потерял 9,5 млрд долларов, а капитал главы Amazon Джеффа Безоса снизился на 8,1 млрд долларов.

Совокупное состояние богатейших россиян же после падения мировых рынков, снизилось более чем на 15 млрд долларов.

Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями.

Напомним, в пятницу сообщалось, что богатейшие люди мира за сутки потеряли почти 78 млрд долларов. А основатель SpaceX и компании Tesla Илон Маск, назвавший глупостью панику из-за коронавируса, потерял за минувшую неделю около 5,5 млрд долларов из-за нестабильности на рынках.

Газета ВЗГЛЯД писала, как новая паника на рынках приближает мировой кризис.

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