Маск назвал глупостью панику из-за коронавируса

Основатель компании SpaceX и глава Tesla Илон Маск назвал панику из-за коронавируса глупостью.

«Паника из-за коронавируса – это тупость», – написал Маск в своем Twitter.

Напомним, ВОЗ подтвердила более 100 тыс. случаев коронавируса в мире, по данным на субботу, от болезни скончались 3 тыс. 484 человека.

Добавим, что на портале мэра Москвы Сергея Собянина появился официальный источник информации по ситуации вокруг коронавируса в российской столице.