Россиянам дали советы по защите от коронавируса

Чтобы снизить риск заражения коронавирусом, нужно носить маску, а пожимать руки, обниматься и целоваться при встрече не стоит, заявил руководитель Лаборатории анализа и прогнозирования общественного здоровья Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Борис Ревич.

«Вирус передается воздушно-капельным путем, поэтому при всем моем критическом отношении к маскам и даже с учетом того, что они не очень эффективны, но все-таки стоит их носить. Ими сложно пользоваться сердечникам или пожилым людям, потому что это затрудняет в какой-то степени дыхание. Если у вас нет маски, но хотя бы есть шарф, так натяните этот шарф себе на лицо», – передает РИА «Новости» слова эксперта.

Он отметил, что некоторые маски эффективны один час, а некоторые - четыре часа.

«Второе – это поменьше целоваться при встрече и обниматься, как со знакомыми, так и с малознакомыми людьми. Лучше держаться на некотором расстоянии друг от друга. Я езжу в метро и понимаю, что это малореально, но хотя бы не стоять лицом друг к другу», – добавил он.

Ревич также напомнил, что следует чихать в локоть, чтобы предотвратить заражение других людей.

Кроме того, по его словам, даже минимальные меры в комплексе снижают возможность передачи инфекции.

«Но на какое-то число уменьшится количество людей, которые могут заболеть. Даже минимальные меры, когда их много, и когда люди их понимают, это становится эффективным», – сказал ученый.

Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию нового коронавируса в мире. Ранее иммунолог рассказала, как защититься от коронавируса в общественном транспорте.

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