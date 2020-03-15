В Подмосковье коронавирус выявили у прилетевшего из Мадрида венесуэльца

В Московской области коронавирус нового типа выявили у гражданина Венесуэлы, прилетевшего из Мадрида, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«На сегодняшний день в Московской области восемь подтвержденных случаев заболевания и семь пациентов, по которым диагноз предварительный. В их числе – один новый случай, зафиксированный сегодня, – это гражданин Венесуэлы, прилетевший из Мадрида», – написал Воробьев в Instagram.

Он подчеркнул, что выявленный случай свидетельствует о том, что основная угроза распространения сейчас – это контакты с теми, кто прибыл из Европы.

За прошлые сутки в России были выявлены четыре новых случая заражения коронавирусом у вернувшихся из Европы россиян. Число заболевших коронавирусом возросло до 63.

В среду ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа. Россия с пятницы временно ограничила авиасообщение с Италией, Францией, Германией и Испанией, также остановлено ж/д сообщение с рядом стран.

На интернет-портале мэра Москвы Сергея Собянина есть официальный источник информации по ситуации вокруг коронавируса.

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