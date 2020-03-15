Узбекистан закрыл все школы и вузы после первого случая заболевания коронавирусом

Власти Узбекистана приняли решение после выявления первого случая заболевания, вызванного коронавирусом, закрыть на карантин все детские сады, школы и высшие учебные заведения, заявил премьер-министр республики Абдулла Арипов.

«В целях дальнейшего предотвращения распространения нового коронавируса с 16 марта все детские сады, школы и высшие учебные заведения республики закрываются на карантин», – передает его слова ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане выявлен первый случай коронавируса – у вернувшегося из Франции гражданина.

Отметим, что в России не принимаются избыточные меры по ситуации с коронавирусом. При этом мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что нет ни одного случая, где бы власти промедлили и не сообщили гражданам о том, что происходит.

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