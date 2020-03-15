Собянин опроверг слухи о занижении числа зараженных коронавирусом

Власти Москвы не скрывают информацию по числу зараженных коронавирусом, напротив, есть заинтересованность в предоставлении максимально полной информации для недопущения распространения инфекции, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Должен сказать, что те слухи, с которыми мы сталкиваемся, с безответственными заявлениями, о том, что в Москве огромное количество инфицированных больных, они не соответствуют действительности. Видимо политики хотят погреться на этой теме, как это обычно бывает в сложных жизненных ситуациях. Наоборот, мы сами заинтересованы немедленно сообщать горожанам о случаях заболевания», – передает его слова «Интерфакс».

Он добавил, что своевременное информирование о новых случаях заражения позволяет выявить круг общения заболевших, поэтому власти немедленно сообщают обо всех подтвержденных случаях.

«У нас нет ни одного случая, где бы мы промедлили и не сообщили гражданам о том, что происходит», – подчеркнул Собянин, призвав москвичей не паниковать, но и не терять бдительности.

«Для паники нет никаких причин. Город работает в прежнем нормальном режиме», – сказал мэр.

Накануне в Москве оперативно выявили девять новых случаев заражения коронавирусом. Всего в столице зарегистрировано 33 случая.

На интернет-портале мэра Москвы есть официальный источник информации по ситуации вокруг коронавируса.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД