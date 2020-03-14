Поправка Терешковой к Конституции положительно воспринята большинством россиян, считают эксперты

Для большинства жителей России возможность действующего президента баллотироваться на пост главы государства на следующих выборах - позитивный и стабилизирующий фактор. Об этом заявили опрошенные газетой ВЗГЛЯД политологи. По их мнению, это пойдет на пользу и бизнесу, который ранее из-за политической неопределенности не мог осуществлять планирование после 2024 года.

«Внимание к этому вопросу понятно и совершенно логично. Но вместе с тем хочу заметить, что некоторыми кругами эта тема слишком уж раздута. Вся эта шумиха выгодна тем, кто неспособен выдвинуть реальные предложения от своего имени и сосредоточился исключительно на критике», – заявил газете ВЗГЛЯД кандидат исторических наук, гендиректор новосибирской компании «Инфосфера Консалт», политолог Владимир Леонтьев, комментируя поправку, предложенную Валентиной Терешковой о возможности действующему главе государства баллотироваться на выборах 2024 года.

«Каждый гражданин России может высказать в апреле свое мнение, может проголосовать за или против. Чего же вы боитесь, господа-товарищи?! Доказывайте свою правоту, убеждайте сограждан своими аргументами. Пока же никакого конструктива с их стороны не вижу. Прицепились к упоминанию Бога в Конституции – а вы посмотрите на Конституции других стран, сделайте выводы, чтобы спорить с фактами, а не голословно. Могу напомнить некоторым господам, что на долларах, которые они предпочитают, есть известная надпись», – добавил он.

Леонтьев указал, что «обсуждать и спорить нужно, но по существу». Он выразил уверенность, что население нормально относится к предложенным поправкам, и в данный момент беспокойство у людей вызывает скорее коронавирус.



В свою очередь политолог, директор АНО Центр «Аналитик» Андрей Мозолин сообщил газете ВЗГЛЯД, что «на сегодняшний день для более чем половины жителей страны возможность очередного срока Владимира Путина является позитивным и стабилизирующим фактом». По его мнению, в России всегда существовала необходимость сильной вертикали власти: «Не важно, как называлась страна – Российская империя, СССР или Российская Федерация. И эта власть всегда была персонифицирована в царе, генсеке или президенте». Он считает, что «в этом нет ничего ни плохого, ни хорошего – таковы особенности нашей политической культуры». При этом «любые попытки резкого разрушения этой культуры ни к чему хорошему, как правило, не приводят». «Нужна эволюция, а не революция», – подчеркнул Мозолин.

«Мне вспоминается один из наших «круглых столов», проходивший несколько лет назад. Суть фразы представителя крупного бизнеса, которая была там высказана – «мы дальше 2024 года ничего не планируем, поскольку не знаем, что будет дальше». Мне кажется, что сейчас ясности стало немного больше», – сказал Мозолин.

Военно-политический эксперт, специалист в области безопасности Ян Гагин заявил газете ВЗГЛЯД, что «нельзя забывать о роли личности истории, ведь судьбу мира создают конкретные люди».

«Под каждым подвигом, как и под каждой ошибкой, необходимо ставить подпись и фамилию. Владимир Владимирович (Путин) автор новой страны, новой Конституции и новой позиции нашего государства на мировой арене», – подчеркнул эксперт.

По его мнению, «чем сильнее мы становимся, тем сильнее наша власть, пусть даже в лице президента», однако «все когда-то уходят, поэтому необходимо дать Путину возможность воспитать преемников».

На ваш взгляд Готовы ли вы участвовать во всероссийском голосовании по внесению поправок в Конституцию? Да

Нет

Еще не определился



Напомним, в субботу Совет Федерации утвердил решения всех регионов России о поддержке поправок в Конституцию.

Законопроект о внесении поправок в Конституцию Госдума приняла в третьем – заключительном – чтении в среду. Затем законопроект принял также Совфед.

Теперь президент должен направить запрос в Конституционный суд, который проверит содержание поправок на соответствие Основному закону.



Окончательное решение о вступлении в силу поправок к Конституции примут россияне в ходе общероссийского голосования, намеченного на 22 апреля. Этот день будет нерабочим. Изменения в основной закон будут считаться одобренными, если их поддержат более половины граждан, принявших участие в голосовании.

Напомним, в среду Госдума приняла в третьем – заключительном – чтении законопроект о внесении поправок в Конституцию. Позже законопроект принял также Совет Федерации, который направил документ на одобрение в региональные парламенты.