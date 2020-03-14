Поправка Терешковой к Конституции положительно воспринята большинством россиян, считают эксперты

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14 марта, суббота  |  Последнее обновление — 14:31  |  vz.ru
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Новая паника на рынках приближает мировой кризис

Вторая волна паники на рынках может стать не последнейФото: Петр Ковалев/ТАСС
Вторая волна паники на российском рынке акций остановилась всего в шаге от рекордного падения за многие годы. Нефть снова просела, доллар и евро подскочили более чем на два рубля – к 75 и 85. Однако злополучное дно так и не было пройдено, считают эксперты. Чего же ждать дальше – полномасштабного кризиса или чудодейственного восстановления экономики? Подробности...
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Путин должен продолжать большую геополитическую игру

Внешняя политика Путина всегда была нацелена на усиление России Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
Едва ли не самой важной причиной, по которой наши граждане беспокоятся о возможном уходе Путина с поста президента в 2024 году, является нестабильная международная ситуация. Несомненно, что в ближайшие годы она не станет проще – ставший очень тесным мир вступил в эпоху глобальной трансформации. И опытный руководитель в этих условиях становится серьезнейшим конкурентным преимуществом России. Подробности...
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США отбирают у России господство в воздухе

Су-35 – прекрасные истребители, но США делают все, чтобы зарубежные покупатели не смогли этого оценитьФото: Антон Денисов/РИА Новости
Похоже, США удалось сорвать заключение одного из важнейших для России контрактов на экспорт оружия – продажу эскадрильи Су-35 Индонезии. Это не первый подобный случай, и только отдельные, наиболее смелые страны имеют возможность противостоять огромному давлению Вашингтона. С помощью каких инструментов Соединенные Штаты давят на покупателей российских вооружений? Подробности...
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Американские и китайские военные доигрались с коронавирусом

Американцы могли завезти коронавирус во время VII Военных игр в УханеФото: CHINA STRINGER NETWORK/Reuters
Китай заподозрил США в завозе коронавируса. «Теории заговора» о том, что у COVID-19 – искусственное и, возможно, американское происхождение, возникали и раньше. Но теперь версия высказана на высшем дипломатическом уровне чиновником МИД КНР. Каким образом американцы могли импортировать вирус в Ухань? Получит ли это обвинение развитие и какими могут быть в этом случае последствия для отношений Китая и США? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Воссоздание Османской империи Анкара начала с Кипра

Андрей Манчук, политолог
Анкара пытается реализовать на севере Сирии ту же схему, что и на севере Кипра: создать там полностью зависимое государственное образование, чтобы затем попытаться переварить эти территории в рамках проекта новой Османской империи. Подробности...

«Хромая утка» осталась в мечтах меньшинства

Алексей Мартынов, политолог
Для огромного количества людей опция возвращения Путина, при необходимости, на высший пост – своего рода гарантия будущего. Осознание этой опции дает многим уверенность в завтрашнем дне. Подробности...
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Украина даже не пытается стать суверенным государством

Глеб Простаков, журналист
Отставка правительства и снятие с должности генпрокурора Украины – это бунт команды Владимира Зеленского против своих политических спонсоров: олигарха Игоря Коломойского, с одной стороны, и коллективного Запада – с другой. Подробности...
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      Италия закрылась на карантин из-за коронавируса

      В связи с резким ростом смертности от коронавируса власти Италии ввели карантинные меры на всей территории страны. Гражданам запрещается перемещение без уважительных причин. Прекращены любые спортивные состязания, закрытие коснулось всех развлекательных учреждений, включая музеи и театры
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      Со дна бухты в Севастополе подняли торпедный катер времен войны

      В Севастополе подняли со дна моря торпедный катер времен войны. Предположительно это советский катер из серии «Г-5», столкнувшийся 15 июня 1942 года с другим катером – К-133. Впрочем, историки пока не исключают, что поднятый катер – немецкий
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      Десятки тысяч беженцев прорываются из Турции в Грецию

      Более 100 тысяч беженцев, скопившихся у границ Турции с Евросоюзом, прорвались в Евросоюз после того, как Анкара приняла решение открыть границы. Уже есть первые жертвы - греческие пограничники застрелили беженца из Сирии
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              Поправка Терешковой к Конституции положительно воспринята большинством россиян, считают эксперты

              14 марта 2020, 14:10

              Текст: Наталья Ануфриева

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              Для большинства жителей России возможность действующего президента баллотироваться на пост главы государства на следующих выборах - позитивный и стабилизирующий фактор. Об этом заявили опрошенные газетой ВЗГЛЯД политологи. По их мнению, это пойдет на пользу и бизнесу, который ранее из-за политической неопределенности не мог осуществлять планирование после 2024 года.

              «Внимание к этому вопросу понятно и совершенно логично. Но вместе с тем хочу заметить, что некоторыми кругами эта тема слишком уж раздута. Вся эта шумиха выгодна тем, кто неспособен выдвинуть реальные предложения от своего имени и сосредоточился исключительно на критике», – заявил газете ВЗГЛЯД кандидат исторических наук, гендиректор новосибирской компании «Инфосфера Консалт», политолог Владимир Леонтьев, комментируя поправку, предложенную Валентиной Терешковой о возможности действующему главе государства баллотироваться на выборах 2024 года.

              «Каждый гражданин России может высказать в апреле свое мнение, может проголосовать за или против. Чего же вы боитесь, господа-товарищи?! Доказывайте свою правоту, убеждайте сограждан своими аргументами. Пока же никакого конструктива с их стороны не вижу. Прицепились к упоминанию Бога в Конституции – а вы посмотрите на Конституции других стран, сделайте выводы, чтобы спорить с фактами, а не голословно. Могу напомнить некоторым господам, что на долларах, которые они предпочитают, есть известная надпись», – добавил он.

              Леонтьев указал, что «обсуждать и спорить нужно, но по существу». Он выразил уверенность, что население нормально относится к предложенным поправкам, и в данный момент беспокойство у людей вызывает скорее коронавирус.

              В свою очередь политолог, директор АНО Центр «Аналитик» Андрей Мозолин сообщил газете ВЗГЛЯД, что «на сегодняшний день для более чем половины жителей страны возможность очередного срока Владимира Путина является позитивным и стабилизирующим фактом».  По его мнению, в России всегда существовала необходимость сильной вертикали власти: «Не важно, как называлась страна – Российская империя, СССР или Российская Федерация. И эта власть всегда была персонифицирована в царе, генсеке или президенте». Он считает, что «в этом нет ничего ни плохого, ни хорошего – таковы особенности нашей политической культуры». При этом «любые попытки резкого разрушения этой культуры ни к чему хорошему, как правило, не приводят». «Нужна эволюция, а не революция», – подчеркнул Мозолин.

              «Мне вспоминается один из наших «круглых столов», проходивший несколько лет назад. Суть фразы представителя крупного бизнеса, которая была там высказана – «мы дальше 2024 года ничего не планируем, поскольку не знаем, что будет дальше». Мне кажется, что сейчас ясности стало немного больше», – сказал Мозолин.

              Военно-политический эксперт, специалист в области безопасности Ян Гагин заявил газете ВЗГЛЯД, что «нельзя забывать о роли личности истории, ведь судьбу мира создают конкретные люди».

              «Под каждым подвигом, как и под каждой ошибкой, необходимо ставить подпись и фамилию. Владимир Владимирович (Путин) автор новой страны, новой Конституции и новой позиции нашего государства на мировой арене», – подчеркнул эксперт.

              По его мнению, «чем сильнее мы становимся, тем сильнее наша власть, пусть даже в лице президента», однако «все когда-то уходят, поэтому необходимо дать Путину возможность воспитать преемников».

              На ваш взгляд

               
              Готовы ли вы участвовать во всероссийском голосовании по внесению поправок в Конституцию?



              Обсуждение: 68 комментариев

              Напомним, в субботу Совет Федерации утвердил решения всех регионов России о поддержке поправок в Конституцию.

              Законопроект о внесении поправок в Конституцию Госдума приняла в третьем – заключительном – чтении в среду. Затем законопроект принял также Совфед.

              Теперь президент должен направить запрос в Конституционный суд, который проверит содержание поправок на соответствие Основному закону. 

              Окончательное решение о вступлении в силу поправок к Конституции примут россияне в ходе общероссийского голосования, намеченного на 22 апреля. Этот день будет нерабочим. Изменения в основной закон будут считаться одобренными, если их поддержат более половины граждан, принявших участие в голосовании.

              Напомним, в среду Госдума приняла в третьем – заключительном – чтении законопроект о внесении поправок в Конституцию. Позже законопроект принял также Совет Федерации, который направил документ на одобрение в региональные парламенты.


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