Москвичей предупредили о дожде со снегом и метели

В субботу, 14 марта, в столичном регионе будет облачно, ожидается дождь, переходящий в снег, местами метель, гололедица, сообщают синоптики.

По данным на сайте Гидрометцентра, температура воздуха в Москве поднимется до 4-6 градусов, к концу дня – понижение до минус 2 градусов. По области – 1-6 градусов тепла, к концу дня столбики термометров опустятся до минус 6.

Ветер западный, 5-10 метров в секунду, местами порывы будут достигать 17 метров в секунду.

Атмосферное давление – 735 миллиметров ртутного столба.

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