Фондовые биржи США позитивно отреагировали на решение Трампа о режиме ЧС

Основные американские фондовые индексы ускорили темпы роста до 5-6% после заявления президента США Дональда Трампа о том, что в стране вводится общенациональный режим чрезвычайной ситуации для борьбы с распространением коронавируса.

По состоянию на 22.47 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) рос на 5,48% – до 22363,06 пункта, передает РИА «Новости».

Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ увеличивался на 5,49% – до 7596,97 пункта.

Индекс широкого рынка S&P 500 прибавлял 6,08% – до 2627,6 пункта.

До начала выступления Трампа биржи росли чуть больше чем на 3%.

Напомним, Трамп ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации на территории США. Он сообщил, что это позволяет ему направить 50 млрд долларов штатам и властям на местах для борьбы с коронавирусом.

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В среду Всемирная организация здравоохранения констатировала пандемию COVID-19. После этого Трамп запретил въезд из Европы в США.

По последним данным, число случаев заражения новым коронавирусом в США достигло 1680, умер 41 человек.

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