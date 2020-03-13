В Британии назвали истинного проигравшего в нефтяной войне

Английский еженедельник The Spectator заявил, что снижение цен на нефтяном рынке может стать «смертельным ударом» для американской сланцевой индустрии.

В материале издания отмечается, что нефтяная война между Саудовской Аравией и Россией отрицательно отразится на статусе США как экспортера черного золота, передает РИА «Новости».

Также автор статьи Джон Брэдли утверждает, что это уменьшит шансы Дональда Трампа переизбраться на пост президента.

«Когда Соединенные Штаты зависели от импорта, им были выгодны низкие цены на нефть. Но теперь, когда технологии гидроразрыва пласта сделали Америку чистым экспортером нефти, у нее появились новые уязвимые места. И теперь она проходит проверку на прочность», – пишет автор.

По его мнению, Россия отказалась продлевать сделку о сокращении добычи нефти, поскольку не хочет способствовать укреплению позиций Вашингтона на этом рынке.

Такое решение российской стороны, отмечает издание, повлияет и на экономику Ирана – «самого важного союзника России в регионе и заклятого врага Соединенных Штатов».

Также автор отметил, что обвал цен на нефть «поставит крест» на рынке американского сланца, поскольку ближайшие годы в этой индустрии Вашингтону «необходимо будет выплатить кредиты на общую сумму около 86 млрд долларов».

«Для простых американцев самым важным моментом остается следующее: независимо от того, кто выиграет в борьбе на прочность между Саудовской Аравией и Россией, американская сланцевая индустрия однозначно проиграет», – говорится в статье.

Отмечается, что Россия не допустит дыр в бюджете на протяжении нескольких лет даже при цене на нефть в 25 долларов за баррель, поскольку у страны достаточно ресурсов в запасе. В свою очередь Саудовская Аравия сможет поставлять на глобальный рынок дешевым сырьем. Однако, по мнению автора, это может стать «смертельным ударом» для американской сланцевой отрасли.

«Интересно, как Трамп – который больше всего на свете ненавидит личное предательство, – отреагирует, когда он наконец осознает, что лидер Саудовской Аравии, с которым они вместе прошли огонь и воду, теперь готовится уничтожить американский сектор, которым Трамп гордится больше всего», – сказано в публикации.

Напомним, 6 марта участники ОПЕК+ не смогли прийти к консенсусу по соглашению о добыче нефти. С 1 апреля сделка перестанет действовать. На этом фоне цены на нефть начали резкое падение, вслед обрушились фондовые рынки в разных странах, в том числе американские, торги на которых пришлось даже приостанавливать.

После стало известно, что Саудовская Аравия готова утроить объемы отгрузки нефти в Европу по цене значительно ниже, чем российское сырье. Саудитов заподозрили в попытке вытеснить российскую нефть с рынка.

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