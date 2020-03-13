В регионах оценили «поправку Терешковой»

Несмотря на то, что Дума одобрила поправку о возможности действующего президента идти на выборы, они все равно будут конкурентными, – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Заксобрания Ленинградской области Алексей Ломов, комментируя одобрение в парламенте «поправки Терешковой».

«Права или не права Валентина Терешкова, будет решать Конституционный суд. Любой юрист вам скажет, что о действии той или иной правовой нормы можно судить по практике ее применения, поэтому насколько востребованной окажется данная норма, покажет время», – подчеркнул зампред постоянной комиссии Законодательного собрания Ленобласти по местному самоуправлению, административно-территориальному устройству, государственной и муниципальной службе Алексей Ломов.

Напомним, в эту среду Госдума приняла в третьем – заключительном – чтении законопроект о внесении поправок в Конституцию. В том числе принята предложенная депутатом Терешковой поправка о снятии ограничений на участие в следующих президентских выборах. Позже законопроект утвердил Совет Федерации, который направил документ на одобрение в региональные парламенты. Голосование по поправке возможно только после того, как Конституционный суд одобрит документ.

«Авторитет президента сегодня весьма велик, – подчеркнул депутат Заксобрания Ленинградской области Ломов, и добавил: Я уверен, что несмотря на то, что Дума одобрила поправку о возможности действующего президента идти на выборы они все равно будут конкурентными».

Собеседник также указал, что считает весьма важным социальный блок в «президентском пакете» поправок. «Семья и дети – гарантия будущего России, – подчеркнул Ломов. – Мы поэтому сейчас столько и вкладываем в демографию, что это самая главная проблема и забота государства. Поправки верные и правильные. Они подчеркивают настрой государства на развитие, улучшение качества жизни, геополитику в больших масштабах. Ни для кого не секрет, что мы находились в демографической яме, и сегодня потихоньку выбираемся из нее». Принятие таких поправок позволит и на региональном уровне принимать законы, которые стимулируют и стабилизируют ситуацию, добавил депутат областного ЗакСа.

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Региональные эксперты также отмечают важность одобренной парламентом поправке о президентских сроках. «Выступление президента в Госдуме продемонстрировало, что Владимир Путин избежал «чрезвычайного» режима политической трансформации, грозившего в случае досрочных выборов в парламент рисками политической неустойчивости системы государственной власти», – сказал газете ВЗГЛЯД доцент кафедры политических наук и международных отношений Челябинского госуниверситета Александр Федотов.

«Кроме того, разговоры о «транзите»: формате и процессе передачи полномочий по управлению страной от Путина преемнику или политическому институту моментально утратили свою актуальность, – подчеркнул Федотов. – Наличие юридических оснований выдвижения своей кандидатуры на выборы в 2024 году, по сути, лишает смысла российские элиты реализовывать политические проекты «после Путина». При этом президент сохраняет за собой поле для маневра, поскольку не заявляет о планах идти на выборы после окончания нынешнего срока полномочий».

«Для любой страны важен вопрос персонификации власти. Для нашей, полагаю – особенно, Как для самой российской государственности, так и для внутренней и для внешней политики. – заметил в комментарии газете ВЗГЛЯД новосибирский политолог, руководитель фонда «Сибирская политика» Игорь Украинцев.

«Дабы на протяжении четырех лет до 2024 года Владимира Владимировича не воспринимали, выражаясь американским политическим языком, «хромой уткой», введение поправки, дающей возможность Путину участвовать в выборах, очень полезно. Мировое сообщество будет понимать, что как бы кому-то ни хотелось, но с Россией нельзя прерывать связи даже на четыре года. Нельзя откладывать взаимопонимание с Россией до того времени, когда здесь сменится президент», – указал эксперт.

По мнению Украинцева, «надо и нам немного проявлять свой национальный эгоизм: чтобы власти других государств и мировое сообщество не ждали, что им удастся на что-то повлиять или как-то изменить ситуацию в России». «Они должны понять, что взаимодействовать с Россией нужно не потом, а здесь и сейчас! А будет ли Владимир Владимирович Путин избираться вновь – это вопрос явно не сегодняшнего дня», – резюмировал новосибирский эксперт.

Ранее глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов отметил, что возможность для действующего президента вновь участвовать в выборах, согласно поправке в Конституцию, не подразумевает пожизненного президентства.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что поправка Терешковой решит «проблему 2024 года».

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