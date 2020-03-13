Власти Огайо насчитали в штате 100 тыс. зараженных коронавирусом

Глава департамента здравоохранения Огайо Эми Эктон полагает, что коронавирусом заражены более 100 тыс. жителей штата на северо-востоке США, сообщил телеканал ABC News 5 Cleveland.

По официальной информации, в Огайо зафиксировано пять подтвержденных случаев коронавируса. Однако, по словам Эктон, истинная картину распространения инфекции не видна в связи с медленным разворачиванием систем тестирования, РИА «Новости».

На ваш взгляд Боитесь ли вы эпидемии, вызванной коронавирусом? Да

Нет



«Мы знаем, просто исходя из факта распространения вируса среди населения, что по меньшей мере 1%, и это как минимум, является носителем этого вируса в Огайо сегодня. У нас живет 11,7 млн. Таким образом, цифра превышает 100 тыс.», – считает Эктон.

В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты с пятницы, 13 марта, вводят запрет на въезд на территорию страны из Европы сроком на 30 дней. При этом Великобритания стала исключением. Также запрет не распространяется на американцев, которые пройдут «необходимые досмотры».

Решение Трампа о запрете на въезд в США оказалось неожиданным для Европы.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД