В пятницу синоптики пообещали москвичам теплую пасмурную погоду.

По прогнозу синоптиков, в пятницу утром в Москве будет 6 градусов тепла. К обеду станет немного прохладнее, термометры в столице покажут 5 градусов выше ноля. В первой половине дня ожидается небольшой дождь. Ветер прогнозируется западный, юго-западный силой 7-10 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.

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