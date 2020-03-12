США ввели санкции против швейцарской дочки Роснефти

Минфин США ввел санкции против швейцарской дочки Роснефти – TNK Trading.

«Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США ввело санкции в отношении TNK Trading International S.A. (TTI), работающей в нефтяном секторе венесуэльской экономики», – передает РИА «Новости» заявление американского минфина.

Отмечается, что TTI зарегистрирована в Швейцарии и является «дочкой» «Роснефти».

«После того, как 18 февраля 2020 года минфин ввел санкции против Rosneft Trading С.А. (RTSA), грузы венесуэльской нефти, направленные на RTSA, были переданы TTI, чтобы избежать санкций США», – говорится в релизе.

США поставили срок до 20 мая, чтобы свернуть бизнес с Rosneft Trading и TNK Trading по Венесуэле.

18 февраля США ввели санкции против подразделения «Роснефти» Rosneft Trading и председателя совета директоров компании Дидье Касимиро. В МИД подчеркнули, что санкции не смогут повлиять на позицию России в международных делах и на сотрудничество Москвы и Каракаса.

«Роснефть» назвала санкции США произволом.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему США боятся жестких санкций против «Роснефти».