Москва оценила влияние санкций США на сотрудничество России с Венесуэлой

Санкции США против Rosneft Trading SA не смогут повлиять на сотрудничество России с Венесуэлой, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Эти санкции не влияли и не смогут повлиять на российскую линию в международных делах, в том числе, на взаимодействие с законными властями Венесуэлы, Сирии, Ирана или любой другой страны, в отношении которой или в отношении сотрудничества с которой могут быть введены подобные односторонние рестрикции», – передает ее слова РИА «Новости».

Она добавила, что эти санкции являются примером недобросовестной конкуренции и только усугубят отношения России и США.

«Нередко за подобным использованием властями США административных ресурсов, помимо этих геополитических целей, просто стоит банальное желание создать преимущество для американских компаний, которые не выдерживают честной конкуренции, конкуренции частных компаний. Речь идет, в частности, о конкуренции с российскими производителями на мировых рынках. Я думаю, и мы, в общем-то, дали такую квалификацию, данные шаги можно квалифицировать именно так», – сказала Захарова на брифинге.

По ее словам, США пора осознать, что экономическим и военным давлением на России добиться ничего не получится.

«Это все самообман, которым они занимаются», – добавила она.

Во вторник США внесли в список венесуэльских санкций швейцарскую Rosneft Trading SA – структуру Роснефти – и председателя ее совета директоров Дидье Касимиро. Венесуэла подала жалобу в Международный уголовный суд, в США сочли это абсурдом и решили «не обращать внимание».

Кремль заявил, что санкции США не окажут влияния на двусторонние отношения Москвы и Венесуэлы.