ЦБ повысил курс доллара и евро

Банк России утвердил на 13 марта официальный курс доллара на уровне 74,0274 рубля.

По отношению к предыдущему показателю курс доллара вырос на 2 рубля и 56 копеек, составив 74,0274 рубля, сообщается на сайте регулятора.

Курс евро повысили на 2 рубля и 64 копейки, валюта выросла до отметки 83,6584 рубля.

Между тем нефть дешевеет в среднем на 5,5% на фоне обострения опасений вокруг коронавируса, передает РИА «Новости».

По состоянию на 13.15 (мск) цена на нефть марки Brent снижалась на 5,56% – до 33,83 доллара за баррель.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI падала на 5,43% – до 31,2 доллара за баррель.

Давление на настроения мировых инвесторов оказывает объявленая ВОЗ пандемия коронавируса и общий негатив на мировых рынках. Также Дональд Трамп заявил, что США с 13 марта вводят запрет на въезд на территорию страны из Европы сроком на 30 дней. Решение Трампа оказалось неожиданным для Европы и обвалило цены на нефть.

Напомним, 6 марта участники ОПЕК+ не смогли прийти к консенсусу по соглашению о добыче нефти. С 1 апреля оно перестанет действовать. После этого цены на нефть начали резкое падение, что привело к обрушению рынков в разных странах.