Олимпийский огонь для ОИ в Токио зажгли в Древней Олимпии

Олимпийский огонь для Игр-2020 в Токио зажжен в Древней Олимпии.

Мероприятие проходит в присутствии президента Греческой Республики Прокописа Павлопулоса, президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, других официальных лиц.

Огонь в факеле зажгла при помощи параболического зеркала от солнечных лучей верховная жрица, актриса Ксанти Георгиу, на алтаре древнегреческого храма Геры, передает ТАСС.

После этого состоится театрализованное представление с участием группы жриц, исполняющих обряд, созданный на основе древних традиций с привнесением современных элементов.

После завершения церемонии из Древней Олимпии стартует эстафета олимпийского огня Игр-2020, которая продлится восемь дней в Греции, охватит 3200 километров и пройдет через 31 город и 15 археологических площадок страны.

Эстафета завершится 19 марта на афинском стадионе «Панатинаикос», где огонь передадут организаторам Игр.

НОК Греции сообщил, что первым факелоносцем эстафеты олимпийского огня по Греции станет олимпийская чемпионка по стрельбе из пневматического пистолета Анна Коракаки. Впервые в истории женщина станет первым факелоносцем в эстафете олимпийского огня.

На стадион «Панатинаикос» огонь принесет Екатерини Стефаниди, греческая прыгунья с шестом, олимпийская чемпионка 2016 года.

Напомним, церемония зажжения олимпийского огня для Игр-2020 в Токио началась в Древней Олимпии с прибытия на античный стадион президентской гвардии.