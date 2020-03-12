В Древней Олимпии началась церемония зажжения олимпийского огня

Церемония зажжения олимпийского огня для Игр-2020 в Токио началась в Древней Олимпии с прибытия на античный стадион президентской гвардии. После нее почетное место на стадионе займет президент Греции Прокопис Павлопулос.

Мероприятие пройдет в присутствии президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха и главы Национального олимпийского комитета (НОК) Греции Спироса Капралоса, а также еще примерно 70 официальных лиц. Если не считать приглашенных гостей и операторов телекомпаний, церемония состоится практически на пустом стадионе, передает ТАСС.

По решению греческого НОК, она закрыта для публики в профилактических целях в целях предотвращения распространения коронавируса. В предыдущие годы на подобные церемонии приезжали по несколько тысяч зрителей.

После исполнения олимпийского гимна над стадионом будет поднят олимпийский флаг, а затем после национальных гимнов Японии и Греции – и их национальные флаги. С приветствиями выступят мэр Древней Олимпии Йоргос Георгиопулос, специальный представитель президента оргкомитета «Токио-2020» Тосиаки Эндо, президент МОК Томас Бах и глава НОК Греции Спирос Капралос.



Затем на алтаре древнегреческого храма Геры жрицы, одетые в античные туники и сандалии, зажгут от солнечных лучей с помощью параболического зеркала факел Олимпиады. Огонь должен вспыхнуть во время театрализованного обряда-представления, созданного на основе древних традиций с привнесением современных элементов. В среду во время генеральной репетиции уже был зажжен «запасной огонь», которым всегда запасаются на случай непогоды.



После зажжения огня из Древней Олимпии стартует эстафета олимпийского огня для Игр в Токио, которая пройдет 3200 км по территории Греции и завершится 19 марта на афинском стадионе «Панатинаикос», где огонь передадут организаторам Игр.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД