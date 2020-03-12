Кремль прокомментировал возможность введения ограничения на въезд из Европы

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12 марта, четверг | Последнее обновление — 13:15 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Мишустин: Угроза распространения коронавируса в России сведена до минимума
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Чем закончится нефтяная война России и Саудовской Аравии
Путин должен продолжать большую геополитическую игру
Как живет родина Ильича из Little Big
Борьба Украины с коронавирусом заставит кашлять всю Европу
Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»
Рушится уверенность в Святой Загранице
Наталия Осипова, журналист
Ладно, у нас все плохо, но у них-то, в Италии все хорошо? Или в Америке? Или в Израиле? И одно за одним схлопываются окошки. Закрыто, карантин, до свидания. Подробности...
Как западные спецслужбы ведут информационную войну против России
Сергей Козлов, ветеран спецназа
В последние годы становятся все более актуальными психологические и информационные операции, составляющие суть гибридной войны. Той самой гибридной войны, в состоянии которой в настоящее время находятся Россия и коллективный Запад. Подробности...
Обсуждение: 37 комментариев
Кто решил, что Путин пойдет на пятый срок?
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Рискну предположить, что у Путина совсем иные цели, чем сохранение собственной власти. И главной из них является стратегическая – оставить после себя систему, которая будет существовать еще очень долгое время после него. Подробности...
Обсуждение: 172 комментария
Италия закрылась на карантин из-за коронавируса
В связи с резким ростом смертности от коронавируса власти Италии ввели карантинные меры на всей территории страны. Гражданам запрещается перемещение без уважительных причин. Прекращены любые спортивные состязания, закрытие коснулось всех развлекательных учреждений, включая музеи и театрыПодробности...
Со дна бухты в Севастополе подняли торпедный катер времен войны
В Севастополе подняли со дна моря торпедный катер времен войны. Предположительно это советский катер из серии «Г-5», столкнувшийся 15 июня 1942 года с другим катером – К-133. Впрочем, историки пока не исключают, что поднятый катер – немецкийПодробности...
Десятки тысяч беженцев прорываются из Турции в Грецию
Более 100 тысяч беженцев, скопившихся у границ Турции с Евросоюзом, прорвались в Евросоюз после того, как Анкара приняла решение открыть границы. Уже есть первые жертвы - греческие пограничники застрелили беженца из СирииПодробности...
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