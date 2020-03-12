Казахстан отменил парад ко Дню Победы из-за угрозы коронавируса

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев из-за угрозы распространения коронавируса принял решение об отмене военного парада, посвященного 75-летию Победы, который должен был пройти в Нур-Султане, сообщил пресс-секретарь Токаева Берик Курмангали.

«В рамках мер по недопущению распространения коронавируса президент Касым-Жомарт Токаев принял решение отметить публичные мероприятия по празднованию Наурыза (Навруз, Новый год по восточному календарю – ред.), а также военный парад в столице Казахстана, посвященный 75-летию Победы. Глава государства поручил перенести запланированные ранее международные форумы», – передает РИА «Новости» слова Курмангали.

При этом, по его данным, предприятия малого и среднего бизнеса должны продолжать работу.

«Касым-Жомарт Кемелевич отметил, что ограничительные меры не должны нанести ущерба их деятельности. Крупные предприятия также продолжат бесперебойную работу», – добавил он.

По данным министерства здравоохранения, к настоящему времени случаев коронавируса на территории республики не выявлено.

В четверг Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию нового коронавируса в мире.

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