Путин рассказал, как его обсчитывали в советское время

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12 марта, четверг  |  Последнее обновление — 10:48  |  vz.ru
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Чем закончится нефтяная война России и Саудовской Аравии

Саудиты пытаются вернуть Россию в ОПЕКФото: Tannen Maury/AP/ТАСС
После отказа России сокращать добычу в рамках ОПЕК+ Саудовская Аравия начала нефтяную войну. Саудиты готовы демпинговать и грозят серьезно нарастить добычу нефти. Это еще сильней обвалит и так низкие цены на нефть. Партнеры в одночасье превратились во врагов. Сможет ли Россия убрать американских сланцевиков и какую цену за это придется заплатить?  Подробности...
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Путин страхует Россию от рисков

Люди рассчитывают на Путина как на лидера, способного решить любые кризисыФото: MAXIM SHEMETOV/Reuters
Владимир Путин должен сохранить свое политическое влияние после 2024 года. О таком запросе общества заявили политологи на прошедшем в Москве круглом столе, темой которого стали поправки в Конституцию. По их мнению, люди опасаются нестабильности, революций и хотят определенности в будущем. Чувство уверенности в завтрашнем дне они связывают именно с действующим главой государства. Подробности...
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Как живет родина Ильича из Little Big

Илья Прусикин (слева в первом ряду рядом с учительницей) в школьные годыФото: из личного архива
Уроженец села Усть-Борзи в Забайкальском крае Илья Прусикин («Ильич») и его группа Little Big выбраны представлять Россию на конкурсе «Евровидение». Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД поговорил с односельчанами артиста, которые после развала СССР остались выживать на берегу реки Борзянки, что в Ононском районе. Подробности...
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Борьба Украины с коронавирусом заставит кашлять всю Европу

Украина закрывается от вируса, но вряд ли закроетсяФото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Украина предпринимает экстренные меры по борьбе с коронавирусом: с 12 марта на всей территории страны вводится тотальный карантин. Есть масса признаков того, что это решение будет иметь большие последствия не только для Украины, но и для всей Европы. Хотя бы потому, что миллионы заработчан из-за вируса рванули из Италии и Польши на родину. И это не единственный результат эпидемии. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Как западные спецслужбы ведут информационную войну против России

Сергей Козлов, ветеран спецназа
В последние годы становятся все более актуальными психологические и информационные операции, составляющие суть гибридной войны. Той самой гибридной войны, в состоянии которой в настоящее время находятся Россия и коллективный Запад. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Кто решил, что Путин пойдет на пятый срок?

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Рискну предположить, что у Путина совсем иные цели, чем сохранение собственной власти. И главной из них является стратегическая – оставить после себя систему, которая будет существовать еще очень долгое время после него. Подробности...
Обсуждение: 152 комментария

К нефтяной войне в Кремле были готовы

Владимир Добрынин, журналист
Для России мало что изменилось: снижение стоимости бочки нефти легко покрывается увеличением поставок сырья заграничным партнерам – объемы долларов и евро, притекающих в страну, останутся на прежнем уровне. А рублевые поступления в бюджет даже увеличатся. Подробности...
Обсуждение: 53 комментария
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      В Севастополе подняли со дна моря торпедный катер времен войны. Предположительно это советский катер из серии «Г-5», столкнувшийся 15 июня 1942 года с другим катером – К-133. Впрочем, историки пока не исключают, что поднятый катер – немецкий
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              Путин рассказал, как его обсчитывали в советское время

                 12 марта 2020, 10:10
              Фото: ТАСС
              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Президент Владимир Путин рассказал, что в советские годы сталкивался с обманом со стороны продавцов, но предпочитал с ними «не связываться».

              «Ну конечно», – ответил глава государства на соответствующий вопрос в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

              Президент уточнил, что с теми, кто его обсчитывал, потом «ничего не было».

              «В советское время-то чего там можно было сделать? Обманули, обсчитали, ну и пошел. Меня каждый день не обманывали. А уж если обнаружил [обман], ничего такого серьезного не было, предпочитал лучше не связываться. Без скандала лучше, себе дороже [скандалить]», – сказал Путин.

              На вопрос, воспринимает ли он торговцев как жуликов, глава государства ответил, что так сложилось «в сознании народа».

              «Я же тоже часть этого народа. Поэтому, если по-честному сказать, мы все так думаем», – с улыбкой пояснил глава государства.

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