Минэнерго объяснило разногласия с ОПЕК

ОПЕК просила Россию увеличить сокращение добычи еще на 300 тыс. баррелей в сутки, однако сделать технически это сложно, заявил замглавы Минэнерго Павел Сорокин.

«Если бы реализовался сценарий с сокращением мировой нефтедобычи еще на 1,5 млн баррелей в сутки с апреля, как предлагала ОПЕК, России пришлось бы сократить еще 300 тыс. баррелей в сутки. Общий объем сокращения для России составил бы тогда 600 тыс. баррелей в сутки, а это – технологически сложно», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что каждое сокращение добычи является риском, и можно «оказаться в ситуации замкнутого круга».

«Срезая один раз, через две недели ты получаешь еще большую и еще худшую реакцию, потому что нефть сначала отскакивает немного, а затем снова падает, потому что спрос продолжает падать», – сказал Сорокин.

В 2020 году, отметил Сорокин, Россия может дополнительно нарастить нефтедобычу в 2020 году на 10 млн тонн, если решений с ОПЕК принято не будет.

Он добавил, что с учетом проблем у Китая, спрос в 2020 году может оказаться нулевым, хотя ранее прогнозировался рост на 900 тыс. – 1 млн баррелей в сутки. По словам Сорокина, все зависит от того, насколько сильным будет психологический эффект от эпидемии коронавируса.

«Бороться с ситуацией падающего спроса, когда дно неочевидно и неясно, где оно находится, мы не можем», – сказал замминистра.

Сорокин сказал, что первые признаки снижения добычи нефти на дорогостоящих проектах в мире появятся через 4-6 месяцев. При этом он назвал цену на нефть в 45-55 долларов равновесной и справедливой, которая позволит инвестировать и обеспечить восполнение добычи.

В то же время Минэнерго не исключает появления ситуации на рынке, потребующей новых совместных действий с ОПЕК.

Ранее министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи заявил, что для обеспечения стабильности рынка нефти и снижения волатильности необходимо новое соглашение ОПЕК+.

6 марта участники ОПЕК+ не смогли прийти к консенсусу по соглашению о добыче нефти, в итоге с 1 апреля оно перестанет действовать. После этого цены на нефть начали резкое падение, что привело к обрушению рынков в разных странах.