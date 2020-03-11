В Киеве провели следственный эксперимент по делу «евромайдана»

Следственный эксперимент провели на Институтской улице в центре Киева в рамках уголовного производства «по факту превышения служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов и организации умышленных убийств протестующих 20 февраля 2014 года», сообщили в Госбюро расследований.

Отмечается, что следственные действия были проведены 11 марта «с целью установления наиболее вероятного сектора, из которого были произведены выстрелы в пострадавших участников «майдана» сотрудниками правоохранительных органов из имеющегося у них нарезного табельного огнестрельного оружия», сказано в сообщении на сайте ведомства.

«Для подтверждения данных, полученных во время следственного эксперимента, будут назначены комплексные баллистическая и судебно-медицинская экспертизы специалистами Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины и Киевского городского клинического бюро судебно-медицинских экспертиз. Также в ближайшие дни будут проведены дополнительные следственные эксперименты с участием потерпевших лиц и свидетелей на площади Независимости, улицах Институтской и Крещатик», – уточнили в ведомстве.

Напомним, в начале января руководителем отдела по расследованиям дел «евромайдана» в Государственном бюро расследований Украины был назначен Александр Буряк.

Украинское издание писало, что сотрудники украинских правоохранительных органов погибли первыми в день перестрелки на Майдане в Киеве 20 февраля 2014 года.

В конце декабря бывшие бойцы спецподразделения «Беркут» Павел Аброськин и Сергей Зинченко, обвиняемые Киевом по делу о «евромайдане» и освобожденные в результате обмена удерживаемыми лицами между Киевом и республиками Донбасса, заявляли, что считают виновной в гибели людей на акциях протеста в украинской столице в 2013-2014 годах оппозицию того времени.