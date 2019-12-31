Экс-бойцы «Беркута» назвали виновных в гибели людей на Майдане

Бывшие бойцы спецподразделения «Беркут» Павел Аброськин и Сергей Зинченко, обвиняемые Киевом по делу о евромайдане, считают виновной в гибели людей на акциях протеста в украинской столице в 2013-2014 годах оппозицию того времени.

«Виноваты в расстрелах выгодополучатели, те, кто пришел к власти, кто попал в Раду, президенты, министры», – сказал РИА «Новости» Зинченко.

Аброськин также считает, что вина в гибели людей в 2014 году лежит на политиках, которые затеяли «евромайдан», вывели людей и дали им в руки оружие. По его словам, 20 февраля 2014 года со стороны протестующих был открыт огонь сначала по правоохранителям, а позже и по самим митингующим.

Он добавил, что стрельба велась со зданий гостиницы «Украина» и филармонии «для картинки для возмущения народа, чтобы показать, что действующая власть человеческую жизнь не ценит». «Нужна была провокация, сенсация. Стреляли и по своим, и по правоохранителям», – рассказал он.

При этом, по словам бывших сотрудников «Беркута», никаких приказов от руководства – ни об открытии огня, ни о наступлении – не поступало. Правоохранители вынуждены были отступать. «Установлено даже следствием, что в пять утра «мирные майдановцы» открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов. Три сотрудника были убиты, 39 ранены. Эти «мирные» граждане начали наступать. Убивают одного сотрудника правоохранительных органов и ранят еще одного из нашего подразделения. Никаких приказов не было вообще», – сказал Зинченко.

«Я считаю, что за произошедшее должны нести наказание (экс-депутат Верховной рады Сергей) Пашинский, (экс-спикер парламента Андрей) Парубий, (экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр) Турчинов, (экс-депутат, лидер националистов Олег) Тягнибок. Было достаточно таких персонажей, которые, как «серые кардиналы», на публике не показывались, но всем рулили», – добавил Аброськин.

Первый за два года обмен пленными прошел в Донбассе 29 декабря. Киев передал самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам 124 человека, Донецк и Луганск отдали властям Украины 76 человек. Среди переданных Донбассу были пятеро экс-бойцов спецподразделения «Беркут», обвиняемых в гибели людей на акциях протеста в Киеве в 2013-2014 годах.