Адвокат Голунова сообщил об уничтожении видеозаписи задержания

Адвокат журналиста Ивана Голунова Сергей Бадамшин сообщил, что оперативная видеозапись задержания полицейскими его клиента уничтожена.

«Все, что уже можно было уничтожить – уничтожено, в том числе видеозапись, которая велась [полицейскими] Феофановым и Уметбаевым при задержании Голунова», – заявил адвокат, передает ТАСС.

В среду экс-полицейский Максим Уметбаев, обвиняемый по делу журналиста Голунова, извинился перед ним в Мосгорсуде за то, что ударил корреспондента.

Напомним, в конце января по делу Голунова были арестованы бывшие полицейские Игорь Ляховец, Роман Феофанов, Максим Уметбаев, Акбар Сергалиев и Денис Коновалов.