Синоптики рассказали о погоде в Москве

В среду, 11 марта, в столичном регионе будет облачно, местами пройдет небольшой дождь, утром в отдельных районах ожидается туман, сообщают синоптики.

По данным на сайте Гидрометцентра, температура воздуха в Москве поднимется до 8-10 градусов тепла, по области – 6-11 градусов.

Ветер южный, юго-западный, 6-11 метров в секунду.

Атмосферное давление – 736 миллиметров ртутного столба.

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