Скандальный арт-объект Покраса Лампаса исчез в Екатеринбурге

Граффити «Супрематический крест» стрит-арт-художника Покраса Лампаса (Арсения Пыженкова) в Екатеринбурге, против которого выступали православные активисты, стерлось под снегом, сообщила пресс-секретарь фестиваля «Стенограффия» Екатерина Кизюн.

По ее словам, материалы, которые были использованы при восстановлении, оказались недолговечными, передает РИА «Новости».

«В принципе, свойственно арт-объектам на Урале не переживать суровую зиму. Восстанавливать эту работу мы пока не планируем, потому что на восстановление требуются огромные ресурсы: человеческие, денежные, временные», – отметила пресс-секретарь.

Кизюн подчеркнула, что вопрос о восстановлении работ в Екатеринбурге стоит очень остро. По ее словам, на 18 марта запланирована встреча с аудиторией и специалистами, где будут прорабатываться вопросы об используемых в граффити материалах.

В октябре Покрас Лампас восстановил свой арт-объект «Супрематический крест» в Екатеринбурге, который был испорчен из-за протестов верующих.

До этого Покрас Лампас говорил, что готов изменить форму работы.