Lufthansa решила сократить перелеты из-за коронавируса на 25%

На фоне эпидемии коронавируса в ближайшие несколько недель немецкая авиакомпания Lufthansa на четверть сокращает перелеты малой и средней протяженности, сообщается в пресс-релизе.

«Вследствие сложившейся ситуации, вызванной возросшими темпами распространения коронавируса, Lufthansa Group приняла решение предпринять ряд дальнейших мер… В течении нескольких следующих недель количество перелетов малой и средней протяженности будет сокращено на 25%», – передает RT сообщение авиакомпании.

Продолжительность этого периода будет зависеть от дальнейшего развития ситуации с коронавирусом.

Также сократится количество перелетов большой протяженности. Число временно неиспользуемых самолетов, которые предназначены длительных перелетов, возрастет с 13 до 23. Рассматривается также возможность сокращения рабочих часов сотрудников.

Напомним, с 1 марта также ограничено авиасообщение России с Южной Кореей.

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