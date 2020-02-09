Валенса высмеял требования Польши к Москве о выплате репараций

Бывший президент Польши Лех Валенса указал на неразумность претензий замглавы МИД страны Павла Яблонского на репарации от России.

Валенса сравнил требование репараций с просьбой «вернуть молодые годы», передает издание «Собеседник.ru».

«Надо идти вперед – это важно», – подчеркнул бывший президент.

По его мнению, важным шагом на пути к улучшению отношений между Москвой и Варшавой может стать диалог: «Ситуация неоднозначная во взаимоотношениях России и Польши. Но когда люди разговаривают, можно обсудить проблемы и найти способы их решения».

Он отметил, что отношения все еще «можно сделать хорошими», подчеркнув, что оба государства «заслуживают того, чтобы жить в мире и дружбе».

«Когда мы ссоримся, выигрывают лишь третьи силы. От Варшавы всегда было ближе до Москвы, чем до Вашингтона», – заключил Валенса.

Ранее экс-президент Польши раскритиковал Варшаву за нежелание пригласить российского лидера Владимира Путина на празднование 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц (Освенцим).

Напомним, замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский заявил, что Варшава имеет «безоговорочное» право на репарации от России за ущерб, нанесенный стране во время Второй мировой войны.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в ответ предложила Яблонскому «не шаромыжничать».

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