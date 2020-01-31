В МИД Польши заявили о «безоговорочном» праве Варшавы на репарации от России

Варшава имеет «безоговорочное» право на репарации от России за ущерб, нанесенный стране во время Второй мировой войны, заявил замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский в интервью Radio Zet.

Он добавил, что тему репараций необходимо поднимать постоянно, так как, по его словам, она не имеет срока давности, сообщает РИА «Новости».

Замглавы ведомства заявил, что при политической ситуации, которая существует на сегодняшний день, любые попытки прийти к соглашению с Москвой связаны с трудностями.

Ранее в Варшаве заявили ранее, что Россия, и Германия обязаны заплатить Польше компенсацию за ущерб во Второй мировой войне.

Также Польша обвиняла Россию в том, что республика не получила послевоенные репарации от Германии.

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