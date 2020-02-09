Убийца 25 человек ликвидирован в Таиланде

Ликвидирован военнослужащий, который убил 25 человек в Корате (Накхонратчасиме), сообщил начальник главного управления национальной полиции Таиланда генерал Чактхип Чайчинда.

Thai Rath TV сообщает, что «преступник ликвидирован бойцами спецназа», это «произошло 15 минут назад».

Шеф полиции Таиланда подтвердил ликвидацию стрелка и заявил о завершении операции, передает РИА «Новости».

Reuters со ссылкой на источники в силах безопасности страны сообщает, что преступника ликвидировали на территории торгового центра. При этом спасены восемь заложников, «некоторые из них были ранены», передает ТАСС.

Bangkok Post пишет, что во время перестрелки пострадали еще три силовика.

Напомним, жертвами снайпера, получившего спецподготовку, стали 25 человек, включая одного бойца спецназа. Пострадали более 60 человек.

Он угнал военный внедорожник из части, устроил стрельбу сначала на улицах города, а затем ворвался в торговый центр Terminal 21.

Стрелок вел в соцсетях трансляцию атаки.