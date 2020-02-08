«Лыжня России» объединила больше миллиона человек

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От санкций США «Роснефть» спасет народ Америки

Что останавливает США от введения санкций против Роснефти Фото: РИА Новости
Вашингтон пригрозил болезненными санкциями против крупнейшей российской нефтяной компании «Роснефть». США лицемерно запрещают России работать в Венесуэле, тогда как собственным компаниям дают зеленый свет. Америка легко могла бы запретить покупку российской нефти по иранскому сценарию. Но есть ряд обстоятельств, из-за которых Вашингтон не решается на такой жесткий шаг.  Подробности...
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Проблемы россиян решат по интернету

Масштабные инфраструктурные проекты невозможно реализовать без цифровых платформФото: bv.mos.ru
С развитием интернета россияне получают возможность прямого контроля над чиновниками. Этому способствует развитие цифровых платформ обратной связи. «Активный гражданин» в Москве, «Народный контроль» в Татарстане и подмосковный «Центр управления регионов» позволяют найти тех, по чьей вине во дворах не вывозится мусор или нет освещения. Теперь этот опыт планируется распространить на всю Россию. Подробности...
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Миллиардные хищения привели к генерал-полковнику

Генерал Арсланов, похоже, достиг пика военной карьерыФото: Владимир Гердо/ТАСС
Задержание военачальника столь высокого ранга, как замначальника Генштаба, и проводилось на соответствующем уровне. Халила Арсланова «брали» сотрудники военной контрразведки ФСБ. Генералу инкриминируется мошенничество на сумму в 6,7 миллиарда рублей. Один ли он был в этой криминальной схеме? Или это лишь верхушка «военной мафии», которая так же непобедима, как и вся российская армия? Подробности...
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Ошибки Назарбаева привели к массовым беспорядкам в Казахстане

По всей видимости, к большому числу жертв привела медлительность казахской полицииФото: кадр из видео
На юге Казахстана в ходе массовых погромов погибли восемь человек, десятки получили ранения. Правоохранители не исключают, что столкновения вспыхнули на межнациональной почве. Нападению подверглись представители диаспоры дунган. Власти уверены, что к трагедии привели действия провокаторов и очевидцев, которые «снимали происходящее на видео». Почему Казахстану многие годы не удается понизить межэтническую напряженность? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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И эти люди будут учить нас демократии?

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Не пробыв и 24 часов премьер-министром Тюрингии, Томас Кеммерих подал в отставку под невыносимым давлением Берлина, газет и лево-зеленых. Потому что демократия – это власть демократов. А вы что думали? Подробности...
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Опомнитесь, русофобы!

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Руководство этих стран предает не только свое прошлое – оно, по сути, обманывает и предает собственные народы. Более того, оно стравливает их с народом и государством, благодаря которому эти люди и страны вновь появились на свет. Подробности...
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Через две тысячи лет на нас будут косо смотреть

Сергей Лукьяненко, писатель
Я просто хочу знать, что живу в великой стране. Хочу великих строек, да! Отдыхать в Египте хочу! А не этого бесконечного блуждания по кругу! Подробности...
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              «Лыжня России» объединила больше миллиона человек

              8 февраля 2020, 15:55

              Текст: Евгений Романов

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              В субботу по всей стране стартовала ежегодная массовая гонка «Лыжня России». В ней участвуют свыше миллиона россиян. Забег проходит в 73 субъектах. На лыжню встали не только любители, но и олимпийские чемпионы, а также ветераны спорта и совсем юные лыжники. В некоторых регионах гонку перенесли на конец февраля из-за аномально затяжной оттепели.

              В субботу стартовала Всероссийская массовая гонка «Лыжня России». Как сообщили ТАСС организаторы мероприятия, в Тамбовской области из-за опасений нехватки снега специалисты воспользовались накануне снежной пушкой. Как рассказал начальник Управления по физической культуре, спорту и туризму Тамбовской области Михаил Белоусов, позже выпал снег и теперь «трасса очень хорошего качества».

              Почетными гостями праздника стали двукратный олимпийский чемпион по хоккею Сергей Макаров и двукратная олимпийская чемпионка по биатлону в эстафете Анна Богалий. На старт вышли около семи тысяч человек, что почти на 2 тысячи больше, чем год назад. Возраст участников от 3 до 85 лет. Большинство людей выходили на старт не ради соревнований, а для хорошего настроения. Параллельно с лыжными соревнованиями в городе проходил Праздник зимних видов спорта, проводились гонки на санках, турнир по метанию валенка и футбол на снегу.

              Во Владимире на гонку вышло более 10 тыс. человек. Как сообщили в пресс-службе администрации города, забеги проводятся на 1, 5 и 10 километров. В поселке Караваево Костромского района в лыжной гонке приняли участие более 2,5 тыс. человек: спортсмены, любители, студенты, школьники, а также люди с ограниченными возможностями здоровья.

              На главный старт Рязанской области в городе Сасово вышли около 500 спортсменов. Люди приезжали сюда со всей области, что во многом было связано с отменой соревнований в поселке Варские близ Рязани из-за недостаточного снежного покрова. Всего соревнования прошли в 21 муниципалитете региона.

              В Челябинске, как пишет «Курс дела», на старт вышли спортсмены, любители и дети. Каждый мог подобрать себе удобную дистанцию. Например, пробежать 2020 метров. Каждый финалист забега получил по фирменной шапке. Всего на гонку по всей Челябинской области вышли 20 тысяч человек.

              Как сообщает «Двина сегодня», в Архангельской области в спортивном мероприятии участвовало около 10 тысяч человек. В программе было четыре забега на 2000 метров в разных возрастных группах и массовый забег на 2020 метров.

              В Сибири, где тоже сохраняется аномально теплая погода, на «Лыжню России» вышли тысячи людей. В Красноярске в честь приближающегося 75-летия Победы в Великой Отечественной войне был создан «Лыжный батальон Победы», участники которого встали на лыжи в военной форме тех лет. Многие лыжники бежали в белых маскхалатах, некоторые – в гимнастерках и пилотках. Мелькали шапки-ушанки и валенки, наиболее дотошные реконструкторы нашли аутентичные деревянные лыжи на креплениях-«вязачках».

              В Омске, где на участие в гонке заявились 3,3 тыс. человек, на лыжи стал губернатор Омской области Александр Бурков с сыном. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников тоже поучаствовал в забеге. Он признался, что в последние недели тренировался мало, поскольку готовился к заседанию Госсовета по науке и образованию. Член оргкомитета «Лыжни России» в Новосибирской области Виталий Ведерников отметил, что впервые в регионе был дан отдельный старт для детей 6-8 лет. Самые юные любители лыж преодолевали полукилометровую дистанцию. Теперь власти намерены сделать этот этап традиционным. Всего в Новосибирске в забеге приняли участие более 10 тыс. человек.

              В Томске встали на лыжи 2,5 тыс. человек, а в Иркутской области – свыше 13 тыс. участников. Старт с участием 6 тыс. человек состоялся на заливе Топка под Иркутском, на лыжной базе Иркутского государственного аграрного университета, где «Лыжня России» проходит уже на протяжении многих лет. В забеге на 5 км принял участие врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

              Сложнее всего пришлось алтайским лыжникам. В Горно-Алтайске трасса имеет равнинные и горные участки. Взрослые и подготовленные лыжники пробежали 3 километра, всего же в гонке приняли участие 1,5 тыс. человек.

              В Кузбассе забеги будут проходить в субботу и воскресенье. Их участниками станут около 11 тыс. человек. В субботу всероссийская массовая лыжная гонка состоялась в Кемерово с участием 1,1 тыс. горожан. Вип-забег возглавил марафонец Яков Толстиков, чемпион мира 2007 года по легкой атлетике, участник Олимпийских игр в Пекине Александр Деревягин.

              Недавняя оттепель полностью оставила лыжников без главного старта года в Ярославле, где соревнования перенесли на 16 февраля. Не было забега в Белгородской области, где состязания намечены на последний день февраля. Не хватило снега в Тульской, Брянской и Орловской областях, там соревнования тоже перенесли на 29 февраля, в Тверской области «Лыжню России» предварительно планируют провести 22 февраля. Без забега остались в субботу жители Курска.

              Нынешняя гонка – 38-я по счету. Она проводится ежегодно с 1982 года. Как сообщила пресс-служба Кремля, президент России Владимир Путин поздравил участников забегов. «Этот масштабный, поистине всенародный проект объединяет на своих стартах десятки тысяч любителей лыжного спорта. И конечно, особенно приятно, что по сложившейся традиции многие из них выходят на дистанции целыми семьями – от мала до велика», – сказал Путин.

              Глава государства выразил уверенность, что нынешняя «Лыжня России» пройдет в атмосфере честной борьбы и дружеского общения, подарит участникам заряд бодрости и хорошего настроения, а также будет способствовать популяризации ценностей физической культуры и активного образа жизни.


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