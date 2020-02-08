Брат депутата Хайруллина на похоронах рассказал трогательную историю

Старший брат депутата Госдумы Айрата Хайруллина, погибшего при крушении вертолета, Илшат Хайруллин принес на прощальную церемонию две конфеты и рассказал историю из детства.

«Мало представляется, как без Айрата будем дальше жить. Сегодня ночью сна не было. Я вспомнил, как папа с мамой нам его принесли... Он умел делиться с детства. Когда нам родители давали по конфетке в детстве, я быстро свою съедал, Айрат отдавал мне половину своей. Я удивлялся, почему ты мне отдаешь половину?! Говорил, что вдвоем вкуснее», – рассказал брат Хайруллина и достал две конфеты, сообщается на портале Prokazan.ru.

После этого Илшат Хайруллин положил конфеты на покрывало, которым было накрыто тело брата.

Церемония прощания с Хайруллиным прошла в Татарской государственной филармонии имени Тукая в Казани, передает РИА «Новости».

«Айрата Назиповича Хайруллина похоронили на мусульманском кладбище в казанском поселке Мирный, рядом с могилой матери», – сообщили в парламенте Татарстана.

Напомним, вечером в пятницу при крушении пассажирского вертолета Bell 407 под Казанью погиб депутат от «Единой России», зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Айрат Хайруллин, еще два человека выжили.

Приволжская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. Росавиация сформировала комиссию для выяснения обстоятельств и причин авиапроисшествия.

По данным СК России, основными версиями крушения являются ошибка пилотирования, техническая неисправность, а также неблагоприятные метеоусловия.