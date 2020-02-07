СК назвал основные версии крушения вертолета с депутатом Госдумы в Татарстане

Следственный комитет России назвал основные версии крушения вертолета, в котором погиб депутат Госдумы Айрат Хайруллин.

«Основными версиями причин авиационного инцидента с вертолетом являются ошибка пилотирования, техническая неисправность, а также неблагоприятные метеоусловия», – говорится на сайте ведомства.

Уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека» возбудило Приволжское следственное управление на транспорте СК.

В пресс-релизе СК не уточняется фамилия погибшего пассажира вертолета, но ранее в Госдуме подтвердили гибель депутата Хайруллина в авиакатастрофе.

«Вертолет был обнаружен 7 февраля 2020 года вблизи населенного пункта Лаишево республики Татарстан. В результате удара о землю воздушное транспортное средство получило значительные повреждения корпуса. Двое человек, находившихся на его борту, с серьезными травмами направлены в больницу, один погиб», – отмечает СК.

На месте крушения сейчас работают следователи и криминалисты Приволжского СУ СК на транспорте, проводятся следственные действия, устанавливаются обстоятельства совершения преступления.

Вертолет Bell 407 потерпел крушение под Казанью вечером в пятницу. После этого приволжская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

СМИ сообщали, что при крушении погиб Хайруллин, еще два человека выжили.

По данным Росавиации, предварительной причиной крушения вертолета могли стать плохие метеоусловия. Кроме того, в экстренных службах не исключили, и отказ техники. Росавиация сформировало комиссию для выяснения обстоятельств и причин авиационного происшествия.