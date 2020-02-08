Москвичам пообещали «мрачноватую оттепель»

Оттепель и мрачноватая погода ожидают москвичей в течение новой рабочей недели, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Вильфанд сообщил, что «к вечеру воскресенья температура повысится до 0...-2 градусов, такой же останется и в ночь на 10 февраля», передает ТАСС.

Однако «в понедельник - уже оттепель, и дальше в течение всей рабочей недели температура будет колебаться в районе нулевой отметки и небольшого плюса».

«Такая мрачноватая погода будет, особенно начиная со вторника», – добавил синоптик.

По словам Вильфанда, существенных осадков в этот период не прогнозируется.

По данным Гидрометцентра, в понедельник днем в столице ожидается 0...+2 градуса, во вторник и среду – от -2 до +3 градусов, в четверг – до +5 градусов.

Ранее сообщалось, что в субботу, 8 февраля, синоптики пообещали москвичам по-зимнему холодную погоду.

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