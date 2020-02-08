В субботу синоптики пообещали москвичам по-зимнему холодную погоду.

По прогнозу синоптиков, в субботу утром в Москве будет 14 градусов мороза. К обеду воздух в столице прогреется до минус 11 градусов, а вечером столбики термометров покажут 8 градусов ниже ноля. В первой половине дня ожидается ясная погода. Ветер прогнозируется северо-западный, западный, силой 2-3 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.

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