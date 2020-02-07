Российский блогер показал «лайфхаки», помогающие избежать коронавирус

Российский блогер Александр Копысов, более двух лет проживающий в Пекине, рассказал в соцсетях, как не заразиться новым коронавирусом.

«Я уже рассказывал, что следы коронавирусной инфекции могут оставаться на некоторых предметах до 48 часов (если на них кашлянул и чихнул зараженный). Поэтому: не трогаем лицо руками, не поправляем маску на улице, после возвращения домой протираем проспиртованной салфеткой сотовый телефон, стараемся не дотрагиваться до всяких кнопок, ручек, тумблеров в общественных местах», – написал Копысов в Facebook.

Он также описал способ дезинфекции медицинской маски в случае, если осталась последняя.

«Возвратились домой – спрысните маску Аллой (я так делаю с прочными масками ЗМ 95) с наружной стороны и на минимальном режиме, в течение небольшого времени, прогрейте в микроволновке», – добавил блогер.

Он отметил, что рядом с маской в микроволновку нужно поставить стакан воды и не ставить слишком долгое время, иначе маска и микроволновка могут сгореть.

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«Вирусяга и так погибнет при температуре более 55 градусов. Доказано», – отметил Копысов, призвав подписчиков смотреть видеозаписи с «лайфхаками», прикрепленными к этому посту. На них запечатлены способы бесконтактного нажатия на кнопки в лифте.

Ранее Александр Копысов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД рассказывал об обстановке в столице Китая.