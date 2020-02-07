Российский блогер показал «лайфхаки», помогающие избежать коронавирус

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7 февраля, пятница  |  Последнее обновление — 19:46  |  vz.ru
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Русофобия доводит Латвию до массовых увольнений

Латвийские порты страдают от недальновидности руководства страныФото: Александр Рюмин/ТАСС
Руководство Латвии бьет тревогу – местные порты стремительно теряют российские грузы, а это резко бьет и по железной дороге, и по экономике страны в целом. По большому счету винить в этом латвийские власти могут только себя – своими недружественными высказываниями в адрес России они сделали все, чтобы российские компании покидали страну. Подробности...
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Заражение Белоруссии русофобией не должно остаться без ответа

Лукашенко нашел общий язык с антироссийской оппозицией внутри БелоруссииФото: Виктор Драчев/ТАСС
В Белоруссии резко сократилось количество сторонников союза с Россией − таких теперь всего 40%, причем настроения в обществе изменились всего за полгода. Это может быть прямым следствием новой информационной политики Лукашенко, обвиняющего Россию во всех смертных грехах. В долгосрочной перспективе это грозит РФ серьезными проблемами, которые проявляются уже сейчас. Подробности...
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Зачем Россия и НАТО срочно пополняют оружейные арсеналы

Американские войска делают запасы на случай большой войныФото: REUTERS/Kacper Pempel
Для ведения войны куда важнее количество патронов, чем винтовок. Эту старую истину, видимо, вспомнило и руководство НАТО. По крайней мере, в альянсе официально объявлено о начале программы строительства новых крупных складов военной техники и иного военного имущества в Европе. Какое отношение эта новость имеет к противостоянию между Россией и Западом?  Подробности...
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Выборы в Тюрингии показали зарождение новой Германии

Томас Кеммерих (слева) пробыл премьер-министром Тюрингии меньше суток – потому что за него голосовал Бьёрн Хёкке (справа)Фото: Bodo Schackow/EPA/ТАСС
В Германии политическое землетрясение. «Позор для демократии», «кошмар», «нарушение табу» – каких только громких слов не произнесли за последние сутки немецкие политики, начиная с канцлера Меркель. «Фашизм не пройдет», кричит пресса. А всего-то в одной из немецких земель – Тюрингии – нового премьер-министра избрали с помощью голосов от «неправильной» для немецкой элиты партии. Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Россия должна богатеть вместе с Украиной

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Руководство этих стран предает не только свое прошлое – оно, по сути, обманывает и предает собственные народы. Более того, оно стравливает их с народом и государством, благодаря которому эти люди и страны вновь появились на свет. Подробности...
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Через две тысячи лет на нас будут косо смотреть

Сергей Лукьяненко, писатель
Я просто хочу знать, что живу в великой стране. Хочу великих строек, да! Отдыхать в Египте хочу! А не этого бесконечного блуждания по кругу! Подробности...
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Дело сестер Хачатурян еще долго будет нам аукаться

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Закон вошел в противоречие со справедливостью. Это не впервые, но на этот раз резонанс такой могучий, что игнорировать справедливость ради торжества буквы Закона оказывается слишком дорого. Подробности...
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      НАСА презентовало первый в истории МКС модуль для космического туризма

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              Российский блогер показал «лайфхаки», помогающие избежать коронавирус

              7 февраля 2020, 19:33

              Текст: Алексей Дегтярев

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              Российский блогер Александр Копысов, более двух лет проживающий в Пекине, рассказал в соцсетях, как не заразиться новым коронавирусом.

              «Я уже рассказывал, что следы коронавирусной инфекции могут оставаться на некоторых предметах до 48 часов (если на них кашлянул и чихнул зараженный). Поэтому: не трогаем лицо руками, не поправляем маску на улице, после возвращения домой протираем проспиртованной салфеткой сотовый телефон, стараемся не дотрагиваться до всяких кнопок, ручек, тумблеров в общественных местах», – написал Копысов в Facebook.

              Он также описал способ дезинфекции медицинской маски в случае, если осталась последняя.

              «Возвратились домой – спрысните маску Аллой (я так делаю с прочными масками ЗМ 95) с наружной стороны и на минимальном режиме, в течение небольшого времени, прогрейте в микроволновке», – добавил блогер.

              Он отметил, что рядом с маской в микроволновку нужно поставить стакан воды и не ставить слишком долгое время, иначе маска и микроволновка могут сгореть.

              На ваш взгляд

               
              Боитесь ли вы эпидемии, вызванной коронавирусом?


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              «Вирусяга и так погибнет при температуре более 55 градусов. Доказано», – отметил Копысов, призвав подписчиков смотреть видеозаписи с «лайфхаками», прикрепленными к этому посту. На них запечатлены способы бесконтактного нажатия на кнопки в лифте.

               

              Ранее Александр Копысов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД рассказывал об обстановке в столице Китая.


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