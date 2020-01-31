Житель Пекина призвал россиян к сочувствию китайской беде

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31 января, пятница  |  Последнее обновление — 15:50  |  vz.ru
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России пророчат испытание низкими ценами на нефть и газ

Россия справится с низкими ценами на нефть и газФото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Согласно прогнозам, цены на нефть и газ в 2020 году ожидает падение. По самым негативным сценариям, они могут снизиться до рекордных минимумов. Однако вероятность такого развития событий не слишком высока. К тому же есть факторы, благодаря которым Россия сможет заработать на экспорте нефти и газа даже при падении цен на углеводороды. Подробности...
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Петр Толстой: Большинство в ПАСЕ – на стороне России

Россия умеет убеждать коллег из ПАСЕ, считает Петр Толстой Фото: Доминик Бутен/РИА Новости
«Мы никому ничего не доказываем. Мы просто говорим то, что считаем нужным, и то, что является фактами, которых в Европе не знают. Убеждать коллег мы умеем», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД вице-спикер Парламентской ассамблеи Совета Европы, заместитель председателя Госдумы РФ Петр Толстой, комментируя полноценный возврат России к работе в крупнейшем политическом объединении континента.  Подробности...
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Оправдание сестер Хачатурян будет иметь последствия

Убившим отца сестрам Хачатурян грозит от восьми лет тюрьмы до пожизненного заключенияФото: Евгения Новоженина/РИА Новости
Как следует из заявления адвокатов Марии, Крестины и Ангелины Хачатурян, которых обвиняли в убийстве отца-садиста, Генпрокуратура обязала СК квалифицировать произошедшее как «необходимую оборону». Это новость произвела эффект информационной бомбы и вызвала горячий отклик в социальных сетях. Какие последствия будет иметь это громкое дело, заканчивающееся столь неожиданным для многих образом? Подробности...
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Житель Пекина призвал россиян к сочувствию китайской беде

Жители Пекина привыкли ходить в масках из-за постоянного смогаФото: Lee Jae-Won/AFLO/Reuters
«Здесь в Пекине мы видим, как китайцев чуть ли не выталкивают из такси в России. Это все некрасиво. Так не отгородишься от вируса. Проблему нужно решать вместе. Вирус пройдет, а стыд останется», – заявил газете ВЗГЛЯД Александр Копысов, который более двух лет проживает в Пекине. Он рассказал о происходящем в китайской столице и о том, как жители КНР относятся к настигшей их беде.  Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Все это Russia, и все мы Russians

Герман Садулаев, писатель, публицист
То, чего так боялись узкие националисты, уже произошло. Общность, которую, брызжа ядовитой слюной, нацики называют «расеянами», «многонационалами», объективно существует не только как большинство населения Российского государства, но и как российский народ. Подробности...
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Историческая бессмысленность русской интеллигенции

Алексей Алешковский, сценарист
Любое государство строится на объединяющем мифе, который задолго до изобретения газет стал не только коллективным пропагандистом и коллективным агитатором, но также и коллективным организатором. Но есть мифы объединяющие, и есть мифы разделяющие. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария

Рыцари дорог и герои асфальта стали меньшинством

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Есть теория, что количество интеллекта в обществе ограничено. И при повышении общего числа носителей интеллекта он просто размазывается по этому числу более тонким слоем. Не хотелось бы в это верить. Но симптомы неутешительные. Подробности...
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      НАСА презентовало первый в истории МКС модуль для космического туризма

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      Подаренное Эрдоганом зеркало привело Меркель в восторг

      На церемонии открытия немецкого университета в Стамбуле Реджеп Тайип Эрдоган подарил Ангеле Меркель изящное инкрустированное зеркало. Подобные зеркала в дорогой оправе использовались во дворцах султанов и символизируют силу и богатство. Подарок вызвал у канцлера бурные эмоции
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      Лидеры России и Израиля Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху открыли в Иерусалиме монумент «Свеча памяти», посвященный защитникам и жителям блокадного Ленинграда. Памятник, который представляет собой 9-метровую стелу, стал одним из крупнейших мемориалов в еврейском государстве
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              Житель Пекина призвал россиян к сочувствию китайской беде

              Жители Пекина привыкли ходить в масках из-за постоянного смога   31 января 2020, 15:08
              Фото: Lee Jae-Won/AFLO/Reuters
              Текст: Андрей Резчиков

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              «Здесь в Пекине мы видим, как китайцев чуть ли не выталкивают из такси в России. Это все некрасиво. Так не отгородишься от вируса. Проблему нужно решать вместе. Вирус пройдет, а стыд останется», – заявил газете ВЗГЛЯД Александр Копысов, который более двух лет проживает в Пекине. Он рассказал о происходящем в китайской столице и о том, как жители КНР относятся к настигшей их беде.

              Число зараженных в Китае смертельным коронавирусом 2019-nCoV превысило девять тысяч человек. Как следует из информационных сообщений властей КНР, число летальных исходов достигло 213. В отношении еще более чем 12 тысяч человек у медиков имеются подозрения на заражение.

              Как уточняет ТАСС, около половины инфицированных (более 6,1 тыс. случаев заражения, 204 погибших) приходится на провинцию Хубэй и город Ухань, который считается очагом распространения эпидемии. Далее по этому показателю следуют провинции Чжэцзян (428 зараженных), Гуандун (354), Хэнань (278), Хунань (277) и Аньхой (200). В Пекине подтвержден 121 случай заражения пневмонией, в Шанхае этот диагноз обнаружен у 112 жителей.

              О том, что происходит в Пекине и как там изменилась бытовая обстановка из-за вспышки заболевания, газете ВЗГЛЯД рассказал российский блогер Александр Копысов, который наблюдает за происходящем изнутри.

              ВЗГЛЯД: Александр, что изменилось в Пекине с момента появления коронавриуса в конце прошлого года?

              Александр Копысов (фото: facebook.com/avkopysov)
              Александр Копысов (фото: facebook.com/avkopysov)

              Александр Копысов: Я в Пекине уже два с половиной года. И каждый раз новогодние праздники – это совершенно другой Пекин, не похожий на тот, который мы видим в течение года. С одной стороны, не работает большая часть кафе, ресторанов. С другой – выстраиваются огромные очереди в поликлиники и другие публичные места, потому что работают только дежурные службы.

              ВЗГЛЯД: Все ходят в масках?

              А. К.: Как ходили, так и ходят. Около трех дней в Пекине держался сильный смог. У каждого из нас есть приложение в телефоне, где мы по утрам смотрим температуру воздуха и уровень содержания в воздухе микрочастиц. Если он превышает привычный в два раза, мы надеваем маски. Но я вас уверяю: человек, который месяц не был в Пекине, не увидит абсолютно никакой разницы ни по поведению людей, ни по закрытым магазинам, ни по количеству людей в масках.

              ВЗГЛЯД: В интернете есть видео с пустыми улицами в центре Пекина. Какова реальная картина? 

              А. К.: В это время года на улицах Пекина всегда мало людей. Каждый день Нового года расписан. В центре обычно проходят народные гуляния, но сейчас эти места перекрыты. Закрыт для посещения Национальный музей Китая и вход в него с площади Тяньаньмэнь. Закрыт знаменитый и единственный в Пекине храм Неба с круглой крышей. Места потенциального скопления людей не работают, поэтому создается ощущение пустоты. Но это в центре, а в моем районе вообще ничего не изменилось. Те же старики играют в китайские шахматы, те же собачники, те же семейные пары, которые куда-то спешат. Пустых кафе и ресторанов нет.

              ВЗГЛЯД: Правда ли, что Пекин по сути перешел на военное положение? Как это отразилось на ситуации с продовольствием?

              А. К.: В магазинах нет никакого ажиотажа и паники. В дефиците только медицинские маски. Но это связано с тем, что сотрудники многих фабрик ушли на новогодние каникулы. Поэтому люди скупают маски оптом. В некоторых городах полицейские заходят в автобусы и требуют от людей надеть маски.

              У кого их нет – маски выдают бесплатно. Например, вчера мне нужно было съездить в магазин, а маски под рукой не оказалось. Я понимаю, что в аптеках масок нет.

              Тогда моя знакомая позвонила в местную управу и через 20 минут мне бесплатно принесли четыре маски.

              Меня сфотографировали, чтобы подтвердить факт передачи масок, после чего я расписался. Затем мне отдали честь и пожелали здоровья.

              ВЗГЛЯД: Режим работы полиции в Пекине напоминает вам комендантский час?

              А. К.: Я не вижу полиции на улицах вообще. Полиция патрулирует улицы, но мы ее не замечаем. Но около Пекина стало больше дорожной полиции, потому что выделяются специальные полосы для транспорта, перевозящего маски и медицинское оборудование. На всех платных дорогах такой транспорт проезжает бесплатно.

              ВЗГЛЯД: Люди, которые боятся ходить на работу из-за вируса, продолжают получать зарплату?

              А. К.: Это касается только тех людей, которые поехали на каникулы к родственникам в провинцию Хубей и застряли там. Сейчас люди не могут выехать из 17 городов, где экстренно объявлен карантин. Потому власти пообещали сохранить им зарплату, так как люди не могут вернуться на работу не по своей вине.

              Также продлены новогодние праздники, и люди выйдут на работу 3 февраля. Это делается для того, чтобы подготовить большие города, обеспечить наличие лекарств, масок. Кроме того, в праздничные дни больше трех миллиардов человек совершают поездки на срок до двух недель. Это самая большая миграция в мире и колоссальная нагрузка на железную дорогу, потому что в Пекине отменили междугороднее автобусное сообщение.

              ВЗГЛЯД: Кроме властей, кто еще пытается помочь людям?

              А. К.: Сейчас очень сильно активизировалась благотворительность. Alibaba Group выделила миллиард юаней. А разработчик популярного мобильного приложения TikTok выделяет несколько сотен тысяч юаней на страховки медработникам. В случае заражения эти люди смогут получить бесплатное лечение и самые лучшие лекарства. Мне нравится, как сплотились даже иностранцы. На разных языках распространяются по соцсетям фразы «Мы молимся за Китай», «Китай дал нам работу, учебу». Такие фразы и призывы кочуют по соцсетям из группы в группу. Это идет исключительно от людей, а не по требованию властей.

              ВЗГЛЯД: На ваш взгляд, много ли сейчас появилось дезинформации о происходящем в Китае?

              А. К.: Напрягает куча дурацкой непроверенной информации, которая идет иногда из России, Украины и Казахстана. У нас просто уши вянут, даже лень всякий раз это опровергать.

              Например, в России нам говорят какие-то глупости о том, что вирусы могут содержаться в бананах и давайте запретим поставлять бананы. Еще там предлагают прекратить все поставки из Китая, потому что через AliExpress могут передаться вирусы. Версия одна другой лучше. Вся эта глупость граничит с истерией. Мы видим, как китайцев чуть ли не выталкивают из такси в России. Это все некрасиво. Так не отгородишься от вируса. Проблему нужно решать вместе. Вирус пройдет, а стыд останется.

              ВЗГЛЯД: Какие еще перемены в жизни общества вы заметили?

              А. К.: Стал очень медленно работать интернет. Люди привыкли гулять на Новый год, а сейчас сидят по домам, валяют дурака и смотрят фильмы. Еще каждое утро начинается с того, что мы смотрим статистику. Ситуация тяжелая, но при этом есть ощущение, что нам не врут. Это очень важно. Да, людей в этих 17 городах посадили в «консервную банку», но есть соцсети, люди общаются с внешним миром. Есть вся информация из Уханя. Там, кстати, в магазинах тоже нет никакого ажиотажа.

              Когда возникает тревога, я включаю круглосуточную трансляцию с места строительства в Ухане нового госпиталя. Котлован начали рыть 24 января, а 2 февраля госпиталь уже будет введен в эксплуатацию! Почему такая быстрота? Потому что у Китая за спиной страшная вспышка атипичной пневмонии 2003 года. В Пекине до сих пор остался госпиталь, который тоже был возведен за неделю. То есть сейчас используются апробированные технологии. А рядом с этим госпиталем параллельно строится вышка связи 5G для постоянного контакта между врачами из Уханя и врачами из других городов. И это нас бодрит. 

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