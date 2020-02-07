В Ухане построили вторую с начала кризиса инфекционную больницу

Уже в эту субботу в эксплуатацию будет сдана вторая инфекционная больница в городе Ухань, сообщил заместитель мэра города Ху Ябо.

«Больница «Лэйшэньшань» вместимостью 1 тыс. 600 коек будет сдана 8 февраля», – сказал он, добавив, что суммарная вместимость 28 стационарных больниц Уханя составляет около 8,9 тыс. мест. Еще тысячу пациентов сможет принять на этой неделе больница «Хошэньшань», которую сдали в эксплуатацию на этой неделе, сообщает ТАСС.

«Также в городе уже развернуты три полевых госпиталя, их общая вместимость составляет 4,25 тыс. коек», – отметил он. Также власти начали переоборудование кампусов партийной школы Уханя и четырех высших учебных заведений под временные медицинские нужды.

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25 января было принято решение о срочном строительстве инфекционной больницы «Лэйшэньшань». Общая площадь клиники составит 60 тыс. квадратных метров, обслуживать медучреждение будут около 2 тыс. врачей.

Ранее в Ухане за 10 дней построили больницу «Хошэньшань» для зараженных коронавирусом.

Напомним, по последним данным, число заразившихся коронавирусом нового типа 2019-nCoV в Китае превысило 31 тыс. 100 человек, количество летальных исходов достигло 636 случаев, 1540 человек выздоровели.

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