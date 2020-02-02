В Ухане за 10 дней построили больницу для зараженных коронавирусом

В китайском Ухане завершено строительство одной из двух временных больниц, которые предназначены для пациентов с новым типом коронавируса, сообщают китайские СМИ.

Госпиталь «Хошэньшань» начнет принимать больных в понедельник. Он рассчитан на 1 тыс. мест. Строительство началось вечером 23 января, передает «Интерфакс».

Вторая временная больница в городе, ставшем источником заражения коронавирусом, заработает 6 февраля.

К утру воскресенья коронавирусом нового типа 2019-nCoV заражено более 14 тыс. человек. Умерли 304 человека, в том числе один за пределами Китая. Заболевание выявлено еще в 23 странах, в том числе в России.

ВОЗ объявила международный режим ЧС из-за вспышки коронавируса.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД