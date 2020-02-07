Российские ученые разработали маски против вирусов

Исследователи из Института химии твердого тела и механохимии СО РАН разработали материал для медицинских масок, который имеет высокую антибактериальную и противовирусную активность.

На сайте официального издания СО РАН «Наука в Сибири» сообщается, что материал, разработанный в институте, состоит из мельтблауна и наносеребра. Мельтблаун используется во внутреннем слое обычной трехслойной медицинской маски. Обычно он пропитывается водоотталкивающей смесью. Ученые обрабатывали мельтблаун ионами серебра.

По словам главного научного сотрудника ИХТТМ СО РАН академика Николая Ляхова, были проведены исследования эффективности полученного противовирусного материала.

«Результаты исследования, полученные в октябре 2018 года, показали, что живые микроорганизмы через такие маски не проходят. Материал был проверен на вирусе гриппа А и на двух типах бактерий – стафилококке и E.coli», – рассказал он.

Испытания продемонстрировали, что обработанный серебром мельтблаун моментально убивает вирус, а при длительном контакте его эффективность даже увеличивается. Если обычные маски необходимо менять каждые полтора-два часа, то маска ИХТТМ может работать в течение десяти часов в условиях непрерывного воздействия патогенной среды.

«Я нахожусь в плотном контакте с нашими партнерами из Китая. Если они запросят у нас этот материал для испытаний, мы однозначно его изготовим и вышлем», – сказал Ляхов.

По последним данным Госкомитета здравоохранения КНР, число заразившихся коронавирусом нового типа 2019-nCoV в Китае превысило 31 тыс. 100 человек, количество летальных исходов достигло 636 случаев, 1540 человек выздоровели.

Ранее в ВОЗ отказались признавать вспышку коронавируса пандемией.

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