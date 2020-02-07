Российские ученые разработали маски против вирусов

Взгляд
7 февраля, пятница  |  Последнее обновление — 10:36  |  vz.ru
Разделы

Украина и Белоруссия останутся без дешевого бензина

Без российской нефти экономика Белоруссии понесет огромные убытки Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
В преддверии встречи с Владимиром Путиным Александр Лукашенко опять обвинил Россию. Москва якобы нарушает свои обязательства по поставкам нефти в Белоруссию и предлагает цены выше мировых, да и по цене на газ обещания не выполняет. Однако все эти его действия подводят Белоруссию к крайне болезненному подорожанию бензина в сельскохозяйственной стране. Пострадает при этом и соседняя Украина. Подробности...
Перейти а раздел…

Заражение Белоруссии русофобией не должно остаться без ответа

Лукашенко нашел общий язык с антироссийской оппозицией внутри БелоруссииФото: Виктор Драчев/ТАСС
В Белоруссии резко сократилось количество сторонников союза с Россией − таких теперь всего 40%, причем настроения в обществе изменились всего за полгода. Это может быть прямым следствием новой информационной политики Лукашенко, обвиняющего Россию во всех смертных грехах. В долгосрочной перспективе это грозит РФ серьезными проблемами, которые проявляются уже сейчас. Подробности...
Перейти а раздел…

У генералов России и НАТО есть причины договориться

Генералам Уолтерсу и Герасимову было о чем поговоритьФото: Алексей Ерешко/ТАСС
В Баку состоялась встреча начальника Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова и командующего войсками НАТО в Европе Тода Уолтерса. Какие чисто военные интересы должны согласовывать друг с другом Россия и НАТО, где сильнее всего опасность их столкновения – и кто в любом случае сильно выиграет от этой встречи? Подробности...
Перейти а раздел…

Преклонение перед США сопутствует нищете и насилию

Конституция, органы власти, флаг, печать, названия партий – все это либерийцы спопугайничали у Соединенных ШтатовФото: Jerome Delay/AP/ТАСС
Ровно 200 лет назад от берегов США отплыл корабль с четырьмя десятками бывших рабов на борту. Они стали первыми поселенцами и символическими основателями новой страны − Либерии, история которой абсолютно уникальна, вызывает шок и опровергает многие мифы о демократии и правах человека, популярные в среде российских либералов.  Подробности...
Перейти а раздел…

Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
Перейти а раздел…

Как связаны адмирал Колчак, создание Чехословакии и русское золото

Владимир Можегов, публицист
7 февраля исполняется 100 лет со дня гибели Колчака – последнего легитимного правителя исторической России. Чехи сдали его большевикам за золото, которое награбили у России. И на которое, по сути, создали Чехословакию. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Западная демократия превращается в пародию

Алексей Алешковский, сценарист
Мы должны не молиться на демократию, а воспринимать ее как инструмент согласования внутренних противоречий. И оценки этого инструмента зависят исключительно от его эффективности. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев

Что общего между глобальным потеплением и коронавирусом

Сергей Мардан, публицист
Во-первых, человек – существо не просто стадное, а теряющее остатки рассудка в этом стаде. Во-вторых, государства, которые не относятся серьезно к этому феномену социального психоза – просто не выживают. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев
    Перейти а раздел…

    Провал импичмента осложнит жизнь Трампу

    Почему белорусы охладели к России

    В США испугались возвращения Аляски в Россию

      Перейти а раздел…

      Шойгу наградил последнего маршала СССР

      Министр обороны Сергей Шойгу вручил маршалу Советского Союза, члену ГКЧП Дмитрию Язову орден «За заслуги перед Отечеством» III степени, присужденный ему за вклад в развитие ветеранского движения и активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи
      Подробности...

      Обвал петербургского спорткомплекса привел к человеческим жертвам

      При демонтаже здания Спортивно-концертного комплекса «Петербургский» произошло незапланированное обрушение крыши. Один из рабочих погиб, не успев запрыгнуть в строительную люльку. По оценке экспертов, трагедия случилась из-за того, что строители решили сэкономить на расчетах
      Подробности...

      НАСА презентовало первый в истории МКС модуль для космического туризма

      НАСА обнародовало планы по доставке на МКС первого в истории коммерческого модуля, предназначенного, в первую очередь, для космических туристов. Американское агентство также считает, что этот модуль поможет подготовке будущих миссий на Луну и Марс
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «ARDA Car Wash Equipment»: Стартап, открывший дверь в мир возможностей

        «Калиты»: Как превратить медовый стартап в кондитерское производство

        Ceramum: История о том, как слепить стартап своими руками

          Перейти а раздел…
          Считаете ли вы, что идея веры в Бога должна упоминаться в Конституции?
          • Да (я верующий)

          • Нет (я верующий)

          • Да (я атеист)

          • Нет (я атеист)

          Боитесь ли вы эпидемии, вызванной коронавирусом?
          • Да

          • Нет

          В какие отрасли отечественной экономики в первую очередь должно вкладываться государство? (до трех вариантов ответа)
          • Создание новых промышленных предприятий

          • Поддержка сельского хозяйства

          • Поддержка малого и среднего бизнеса

          • Развитие транспортной инфраструктуры

          • Развитие наукоемких технологий

            Перейти а раздел…

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

            Как отличить номера автомобилей спецслужб и правительства?

            Что изменится в жизни автомобилистов в 2020 году?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Российский траулер затонул у берегов Эстонии
              В Германии призвали Европу защитить «Северный поток» от СШАТурция выступила с угрозами в адрес Сирии в СБ ООНАбэ решил превратить Курилы в «острова дружбы»Генпрокурор США призвал взять под контроль Nokia и Ericsson
              Лавров оценил угрозы введения санкций США против РоснефтиХуситы заминировали Баб-эль-Мандебский проливГреция захотела улучшить отношения с РоссиейВ Samsung объяснили блокировку «умных» телевизоров в России
              Россия решила развернуть на Кольском полуострове «охотников за гиперзвуком»Пассажирский самолет едва не попал под огонь ПВО Сирии при отражении атаки ВВС ИзраиляГлава Пентагона обвинил Россию и Китай в стремлении перестроить мировой порядокРоссийский ученый заявил о неправильных методах поиска внеземных цивилизаций

              Главная тема


              Преклонение перед США сопутствует нищете и насилию

              «отсутствие культуры»


              Нагиев ответил на слова Готье о «некрасивых» мужчинах в России

              прокладка газопровода


              Партнер Газпрома по «Северному потоку – 2» оценил сроки возобновления строительства

              стратегическая авиация


              Опубликовано видео первого полета ракетоносца Ту-160М после глубокой модернизации

              Видео

              всероссийское голосование


              Наследие Путина закрепят в Конституции

              политика Лукашенко


              Заражение Белоруссии русофобией не должно остаться без ответа

              айс крым


              Демократы США заговорили о возврате Аляски России

              дружба с Госдепом


              Как Москва ответит на заигрывание Лукашенко с Вашингтоном

              Цифровое рабство


              Александр Малькевич: Кто выживет в эпоху Цукерберга

              Кто нас лечит?


              Антон Крылов: Дать врачам больше возможностей и больше ответственности

              Потерянное поколение


              Марина Ахмедова: Добрые дела надо делать ради хейтерских комментариев

              викторина


              Чем Россия обязана полякам?

              на ваш взгляд


              Считаете ли вы, что идея веры в Бога должна упоминаться в Конституции?

              Российские ученые разработали маски против вирусов

              7 февраля 2020, 10:21

              Текст: Евгения Шестак

              Версия для печати

              Исследователи из Института химии твердого тела и механохимии СО РАН разработали материал для медицинских масок, который имеет высокую антибактериальную и противовирусную активность.

              На сайте официального издания СО РАН «Наука в Сибири» сообщается, что материал, разработанный в институте, состоит из мельтблауна и наносеребра. Мельтблаун используется во внутреннем слое обычной трехслойной медицинской маски. Обычно он пропитывается водоотталкивающей смесью. Ученые обрабатывали мельтблаун ионами серебра. 

              По словам главного научного сотрудника ИХТТМ СО РАН академика Николая Ляхова, были проведены исследования эффективности полученного противовирусного материала.

              «Результаты исследования, полученные в октябре 2018 года, показали, что живые микроорганизмы через такие маски не проходят. Материал был проверен на вирусе гриппа А и на двух типах бактерий – стафилококке и E.coli», – рассказал он.

              Испытания продемонстрировали, что обработанный серебром мельтблаун моментально убивает вирус, а при длительном контакте его эффективность даже увеличивается. Если обычные маски необходимо менять каждые полтора-два часа, то маска ИХТТМ может работать в течение десяти часов в условиях непрерывного воздействия патогенной среды.

              «Я нахожусь в плотном контакте с нашими партнерами из Китая. Если они запросят у нас этот материал для испытаний, мы однозначно его изготовим и вышлем», – сказал Ляхов.

              По последним данным Госкомитета здравоохранения КНР, число заразившихся коронавирусом нового типа 2019-nCoV в Китае превысило 31 тыс. 100 человек, количество летальных исходов достигло 636 случаев, 1540 человек выздоровели.

              Ранее в ВОЗ отказались признавать вспышку коронавируса пандемией. 

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............