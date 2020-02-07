На круизном лайнере в Японии резко выросло число зараженных коронавирусом

Число зараженных новым коронавирусом на круизном лайнере в Японии выросло втрое, сообщили СМИ.

Как сообщает телеканал NHK со ссылкой на данные минздрава, число зараженных достигло 61 человека, передает РИА «Новости».

Тем временем министерство здравоохранения, благосостояния и труда Японии сообщило, что граждан России нет среди пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, у которых дополнительно выявлено заражение коронавирусом 2019-nCoV. Среди зараженных, по его данным, граждане Японии, США, Австралии, Канады и Аргентины, передает ТАСС.

В среду сообщалось, что на лайнере с заразившимися коронавирусом пассажирами оказались 24 россиянина. Пассажирам на борту запретили покидать каюты из-за объявленного карантина.

В четверг еще десять пассажиров круизного судна Diamond Princess, находящегося в водах Японии, оказались инфицированы новым коронавирусом.

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